23.11.2023, 10:18
ГАЛЕРЕЯ | В Таллинн привезли рождественскую ель. Вы только на нее посмотрите!
ФОТО: | Delfi Meedia
Из волости Кийли прямиком на Ратушную площадь Таллинна привезли рождествественнскую ель! Администрация района Кесклинн на своей странице в Facebook вела прямую транслцию всего пути новогодней красавицы.
Из пятнадцати елей, предложенных Таллинну в качестве представительного рождественского дерева, на этот раз была выбрана ель, растущая в деревне Набала волости Кийли.
Смотрите яркую галерею с прибытия рождественской ели в Таллинн!
Вот такой путь проделал символ зимних праздников.
В самое сердце Таллинна ель доставили к 12:30.