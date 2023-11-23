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23.11.2023, 10:18

ГАЛЕРЕЯ | В Таллинн привезли рождественскую ель. Вы только на нее посмотрите!

 
Tallinna jõulukuusk Raekoja platsil
Tallinna jõulukuusk Raekoja platsil
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Из волости Кийли прямиком на Ратушную площадь Таллинна привезли рождествественнскую ель! Администрация района Кесклинн на своей странице в Facebook вела прямую транслцию всего пути новогодней красавицы.

Из пятнадцати елей, предложенных Таллинну в качестве представительного рождественского дерева, на этот раз была выбрана ель, растущая в деревне Набала волости Кийли.

Смотрите яркую галерею с прибытия рождественской ели в Таллинн!

Вот такой путь проделал символ зимних праздников.

Дорога рождественской ели

В самое сердце Таллинна ель доставили к 12:30.

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