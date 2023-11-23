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23.11.2023, 10:18

ПРЯМОЙ ЭФИР | Смотрите, как в Таллинн везут рождественскую ель

 
Рождественская ель
Рождественская ель
ФОТО: Erakogu

Из волости Кийли прямиком на Ратушную площадь Таллинна везут рождествественнскую ель! Смотри в прямом эфире за передвижением праздничной красавицы.

Из пятнадцати елей, предложенных Таллинну в качестве представительного рождественского дерева, на этот раз была выбрана ель, растущая в деревне Набала волости Кийли. Ель будет установлена на Ратушной площади в самое ближайшее время!

Дорога рождественской ели

В самое сердце Таллинна ель обещают доставить к 11:30.

Смотри онлайн за новогодним деревом!

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