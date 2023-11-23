23.11.2023, 10:18
ПРЯМОЙ ЭФИР | Смотрите, как в Таллинн везут рождественскую ель
ФОТО: Erakogu
Из волости Кийли прямиком на Ратушную площадь Таллинна везут рождествественнскую ель! Смотри в прямом эфире за передвижением праздничной красавицы.
Из пятнадцати елей, предложенных Таллинну в качестве представительного рождественского дерева, на этот раз была выбрана ель, растущая в деревне Набала волости Кийли. Ель будет установлена на Ратушной площади в самое ближайшее время!
В самое сердце Таллинна ель обещают доставить к 11:30.
Смотри онлайн за новогодним деревом!