Звезду „Джанго освобожденного“ Джейми Фокса обвинили в домогательствах

Предполагаемая жертва подала на обладателя „Оскара“ в суд, заявив о том, что инцидент произошел в ночь на 27 августа 2015 года. По ее словам, она с подругой пришла в ресторан, где девушки заметили артиста и попросили с ним сфотографироваться.

Фокс, который „выглядел пьяным“, ответил согласием, после чего увел предполагаемую жертву в укромное место и начал без разрешения совать руки ей под одежду. Она добавила, что охранник актера наблюдал за происходящим, однако не стал вмешиваться.

Истица отметила, что в результате случившегося получила „страдания от физических и эмоциональных травм, беспокойства, смущения и экономического ущерба“. Предполагаемая жертва потребовала выплатить ей моральную компенсацию за нанесенный ущерб.

В 2005 году Джейми Фокс стал лауреатом премии „Оскар“ за роль Рэя Чарльза в фильме „Рэй“. Помимо этого, он снялся в таких картинах, как „Джанго освобожденный“, „Новый Человек-паук: Высокое напряжение“, „Королевство“, „Проект „Сила““ и многих других.