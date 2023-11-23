Солист Iron Maiden Брюс Дикинсон даст в Таллинне ураганный концерт

„The Mandrake Project“ – седьмой подобный альбом, но первый после вышедшего в 2005 году „Tyranny of Souls“. Дикинсон более известен как основной вокалист легендарного британского ансамбля Iron Maiden, который покорял фанатов по всему миру своим мощным голосом и сценической харизмой. Но Брюс не просто музыкант, его талант многогранен: он также является автором, пилотом, радиоведущим, пивоваром, бизнесменом, спортсменом, оратором, сценаристом и признанным на международном уровне солистом.

Свой первый сольный альбом, который назывался „Tattooed Millionaire“, Дикинсон выпустил в 1990 году. Спустя четыре года свет увидел альбом „Balls for Picasso“. Именно во времена второго альбома Брюс Дикинсон начал сотрудничать с гитаристом Роем Зи, и, если не считать один альбом, то музыкант всегда был рядом с Дикинсом во всех его последующих сольных альбомах: „Accident Of Birth“ (1997), „The Chemical Wedding“ (1998) и „Tyranny of Souls“ (2005). Однако своим альбомом „The Mandrake Project“ Брюс создает совершенно новый музыкальный мир, который может стать вершиной его сольной карьеры.

„The Mandrake Project“ для Дикинсона стал глубоко личным, и он очень гордится результатом. „Мы с Роем Зи много лет планировали, писали и записывали, и мне очень волнительно от мысли, что люди наконец-то смогут это услышать“, – говорит Брюс Дикинсон. – „Еще волнительнее мне думать о том, что с этим фантастическим коллективом, который мы сколотили, я снова могу пуститься в путь и наполнить этот альбом жизнью. Мы планируем отыграть столько концертов во стольких местах, сколько будет возможно, и для стольких людей, для скольких выдюжим!“

Однако альбом по-прежнему прикрыт некой завесой тайны, Дикинсон только намекает нам: „Что в действительности представляет собой „The Mandrake Project“… скоро узнаете!“

Не упустите возможность поучаствовать в новой главе сольной карьеры легендарного певца Брюса Дикинсона – в Таллинне, в Литейном цехе Ноблесснера, 14 июня 2024 года. Предварительная продажа билетов для членов клуба Live Nation начнется в 12:00 часов 27 ноября. В свободную продажу на веб-сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят 29 ноября в 12:00 часов.