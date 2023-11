Солист Iron Maiden Брюс Дикинсон даст в Таллинне ураганный концерт

„The Mandrake Project“ – седьмой подобный альбом, но первый после вышедшего в 2005 году „Tyranny of Souls“. Дикинсон более известен как основной вокалист легендарного британского ансамбля Iron Maiden, который покорял фанатов по всему миру своим мощным голосом и сценической харизмой. Но Брюс не просто музыкант, его талант многогранен: он также является автором, пилотом, радиоведущим, пивоваром, бизнесменом, спортсменом, оратором, сценаристом и признанным на международном уровне солистом.

Свой первый сольный альбом, который назывался „Tattooed Millionaire“, Дикинсон выпустил в 1990 году. Спустя четыре года свет увидел альбом „Balls for Picasso“. Именно во времена второго альбома Брюс Дикинсон начал сотрудничать с гитаристом Роем Зи, и, если не считать один альбом, то музыкант всегда был рядом с Дикинсом во всех его последующих сольных альбомах: „Accident Of Birth“ (1997), „The Chemical Wedding“ (1998) и „Tyranny of Souls“ (2005). Однако своим альбомом „The Mandrake Project“ Брюс создает совершенно новый музыкальный мир, который может стать вершиной его сольной карьеры.