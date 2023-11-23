23.11.2023, 15:53
Как Эстония легализовала однополые партнерства (и что из этого вышло)(45)
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С 1 января 2024 года в Эстонии начнут регистрировать однополые браки. Десятью годами ранее парламент Эстонии одобрил законопроект об однополых партнерствах, похожий по сути на тот пакет поправок, что в начале ноября принял Сейм Латвии. Delfi попробовал выяснить, как эстонское общество отреагировало на расширение прав ЛГБТ и насколько востребованы оказались новые законодательные возможности.