Как Эстония легализовала однополые партнерства (и что из этого вышло)

С 1 января 2024 года в Эстонии начнут регистрировать однополые браки. Десятью годами ранее парламент Эстонии одобрил законопроект об однополых партнерствах, похожий по сути на тот пакет поправок, что в начале ноября принял Сейм Латвии. Delfi попробовал выяснить, как эстонское общество отреагировало на расширение прав ЛГБТ и насколько востребованы оказались новые законодательные возможности.