Неужели гигант быстрой моды Shein сексуализирует детей?

Платье за 10 евро, топ за 5 евро, блеск для губ за 2,50 евро. Дешевле и быть не может! Всего за несколько лет невероятно дешевая марка одежды Shein превратилась в гиганта онлайн-шопинга, полюбившегося покупателям во всем мире. Доставляя товары в более чем 220 стран, Shein стала одной из самых популярных розничных компаний в мире. В начале 2023 года ее стоимость составляла 66 млрд долларов США, что превосходило стоимость Zara и H&M. Головокружительный успех компании во многом объясняется невероятно низкими ценами и способностью быстро реагировать на так называемые микротренды.