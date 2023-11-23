„Трем орешкам для Золушки“ - 50 лет

В 2023 году исполняется 50 лет со дня премьеры культовой телевизионной сказки „Три орешка для Золушки“ („Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“) — фильма, ставшего классическим и остающегося обязательной частью рождественско-новогодней сетки вещания в разных европейских странах.

Только в Германии в декабре-январе эту картину, снятую кинематографистами ГДР и Чехословакии в начале 1970-х годов, демонстрируют по разным каналам несколько десятков раз. Плюс во многих городах в театрах и концертных залах проходят специальные показы фильма в сопровождении оркестров, исполняющих знаменитые мелодии из картины. В Саксонии по фильму также поставлен одноименный мюзикл.

Замок Морицбург около Дрездена

В качестве сказочного дворца для „Трех орешек для Золушки“ режиссер Вацлав Ворличек выбрал барочный замок на воде Морицбург под Дрезденом — одну из самых популярных архитектурных достопримечательностей Саксонии.

Замок был заложен в середине XVI века по указанию тогдашнего саксонского правителя - курфюрста Морица (Moritz von Sachsen). Свой нынешний вид обрел в эпоху барокко в начале XVIII века - во времена Августа Сильного (August der Starke).

Зимняя выставка „Три орешка для Золушки“

В 2022 году замок посетило более 230 тысяч человек, из них более 120 тысяч побывало в Морицбурге во время традиционной зимней выставки, посвященной съемкам „Трех орешек для Золушки“. Впервые она состоялась здесь в сезон 2009/2010 годов.

Общее число посетителей выставки за эти годы приближается к миллионной отметке. В нынешний юбилейный год культовой киносказки сезонная экспозиция открылась в среду, 22 ноября, и продлится до 25 февраля следующего года — www.schloss-moritzburg.de .

Как говорится в сообщении администрации дворца, в рамках нынешней выставки в Морицбурге подготовили специальный раздел, посвященный исполнительнице главной женской роли — чешской актрисе Либуше Шафранковой, скончавшейся в Праге в 2021 году в возрасте 68 лет.