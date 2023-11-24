Шапочка из меревайка и нос-морковка: в Таллинне появились первые снеговики

Специалисты метеослужбы прогнозируют продолжение снегопадов и постепенное понижение температуры, что поддерживает атмосферу зимнего веселья. Присылайте свои фотографии первых снежных творений, делитесь своими секретами хорошего зимнего настроения, а также лайфхаками создания снежных шедевров – вдохновите других на новые творческие подвиги в этот холодный сезон!