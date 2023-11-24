24.11.2023, 09:17
Шапочка из меревайка и нос-морковка: в Таллинне появились первые снеговики
Присылайте свои фотографии в редакцию rus@delfi.ee
ФОТО: | Erakogu
Снежное творчество начинает набирать обороты! На портал Bublik поступили первые волшебные кадры слепленных снеговиков. Горожане делятся своими зимними шедеврами, воплощая в жизнь настоящее снежное волшебство. Приглашаем всех присоединиться к этому веселому творческому фестивалю! Присылайте свои фотографии в редакцию rus@delfi.ee
Специалисты метеослужбы прогнозируют продолжение снегопадов и постепенное понижение температуры, что поддерживает атмосферу зимнего веселья. Присылайте свои фотографии первых снежных творений, делитесь своими секретами хорошего зимнего настроения, а также лайфхаками создания снежных шедевров – вдохновите других на новые творческие подвиги в этот холодный сезон!
Прислать фотографию можно на rus@delfi.ee