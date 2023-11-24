Танцуют - все! В Линдакиви пройдет последний в это сезоне танцевальный вечер – ждут всех желающих
Танцевальные вечера в районе Ласнамяэ давно стали хорошей традицией. С октября по декабрь в центре культуры „Линдакиви“ раз в месяц проходили бесплатные мероприятия для любителей танцев. Последний в этом году танцевальный вечер состоится в субботу, 2 декабря.
„Я очень рада, что наши танцевальные вечера так быстро набрали обороты. На последнем вечере было очень много участников, что, конечно, придало ему атмосферу настоящего танцевального праздника. В следующую субботу состоится последний в этом сезоне танцевальный вечер, так что стоит обязательно прийти“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Танцевальный вечер состоится в центре культуры „Линдакиви“ (Я. Коорти, 22) в субботу, 2 декабря. Все танцевальные вечера начинаются в 18 часов и длятся три часа. Танцевальное настроение задают ведущий и диджей.
На танцевальных вечерах в центре культуры „Линдакиви“ можно потанцевать под популярные танцевальные хиты 70–80-х годов. На мероприятие приглашаются желающие любого возраста.