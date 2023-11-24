Танцуют - все! В Линдакиви пройдет последний в это сезоне танцевальный вечер – ждут всех желающих

„Я очень рада, что наши танцевальные вечера так быстро набрали обороты. На последнем вечере было очень много участников, что, конечно, придало ему атмосферу настоящего танцевального праздника. В следующую субботу состоится последний в этом сезоне танцевальный вечер, так что стоит обязательно прийти“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.