Бритни Спирс поделилась странной историей из прошлого, случившейся на глазах ее маленького сына

В Instagram она опубликовала архивное фото с сыном на руках (как уточняют СМИ, снимок сделан примерно в 2008 году, когда Бритни уже находилась под опекой собственного отца). В подписи к публикации Спирс поведала о конфликте с сотрудником полиции, свидетелем которого стал ее маленький ребенок, и заявила, что тогда ее просто деморализовали на глазах сына. „Он говорит: „Мама, неужели ты позволишь полицейскому тормозить тебя и разговаривать с тобой в таком тоне? А возможно ли вообще деморализовать женщину и говорить с ней так плохо, снимая на камеру, мама?““ — передала Бритни якобы слова мальчика.