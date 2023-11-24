Бритни Спирс поделилась странной историей из прошлого, случившейся на глазах ее маленького сына
В то время как для одних скандалы, интриги и прочие подробности из жизни Бритни Спирс, особенно обсуждаемые на фоне выхода ее мемуаров „Женщина во мне“, — не более, чем просто обсуждение, для ее близких все происходящее — настоящий удар. Из-за книги, сообщалось ранее, 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден Джеймс были убиты горем. Но наблюдать за событиями, происходящими с их звездной мамой, мальчикам приходилось и прежде; накануне одну из таких неприятных историй рассказала сама поп-дива.
В Instagram она опубликовала архивное фото с сыном на руках (как уточняют СМИ, снимок сделан примерно в 2008 году, когда Бритни уже находилась под опекой собственного отца). В подписи к публикации Спирс поведала о конфликте с сотрудником полиции, свидетелем которого стал ее маленький ребенок, и заявила, что тогда ее просто деморализовали на глазах сына. „Он говорит: „Мама, неужели ты позволишь полицейскому тормозить тебя и разговаривать с тобой в таком тоне? А возможно ли вообще деморализовать женщину и говорить с ней так плохо, снимая на камеру, мама?““ — передала Бритни якобы слова мальчика.
Проблемы с полицейскими у Бритни, к сожалению, возникали и в прошлом, и порой даже в настоящем, а любой ее проступок тут же будет в прессе. Неудивительно, что дети артистки, наблюдая за происходящим, испытывают боль за нее уже с ранних лет.