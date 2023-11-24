Концертный директор группы „Фабрика“ рассказал, как поклонник хотел купить потную маечку солистки за 30 тысяч долларов

„Человек просил ни в коем случае ее не стирать после выступления. А ведь все понимают, что на концертах обычно жарко, да и артисты активно двигаются, потеют. Как бы там ни было, я от этого предложения, конечно, отказался. Сказал, что эта маечка — элемент концертного костюма“, — поведал Курашев.