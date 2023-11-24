„Сплошное вранье“: Ольга Зарубина высказалась о бывшем муже — Александре Малинине(3)
Певица Ольга Зарубина в эфире программы „Хватит слухов“ пожаловалась на бывшего мужа Александра Малинина из-за его отношения к их дочери Кире.
„Я никогда не скрывала от него ребенка, никогда не запрещала ему общаться с ним. Он сам как-то отошел, отрекся, мол, ему этот ребенок не нужен <…> После встречи на ток-шоу Александры и Киры у меня остался неприятный осадок. Он ее обесценил при народе своим бездействием и молчанием“, — отметила Зарубина.
По словам певицы, за кадром телешоу Малинин и его новая жена Эмма взяли у Киры ее номер телефона, „чтобы показать, какие они хорошие“. Зарубина признала, что бывший супруг даже оплатил дочери месяц обучения в США, но продлевать его не стал, поэтому девушка была вынуждена бросить обучение.
„Да, один месяц оплатили и пропали. Кира ушла с учебы. Сплошное вранье от этой семьи“, — возмутилась Зарубина.