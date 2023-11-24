„Сплошное вранье“: Ольга Зарубина высказалась о бывшем муже — Александре Малинине

„Я никогда не скрывала от него ребенка, никогда не запрещала ему общаться с ним. Он сам как-то отошел, отрекся, мол, ему этот ребенок не нужен <…> После встречи на ток-шоу Александры и Киры у меня остался неприятный осадок. Он ее обесценил при народе своим бездействием и молчанием“, — отметила Зарубина.