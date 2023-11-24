Психолог Элина Кивинукк рассказала, как подготовиться к праздникам максимально без стресса

„Решение состоит в том, чтобы распределить домашние дела на более длительный период времени и выполнить его в течение, например, недели, пары недель или даже месяца. Например, наведение порядка во всех кухонных ящиках и шкафах может показаться невозможным, но если вы займетесь только одним из них за раз и посвятите этому один вечер или несколько часов на выходных, это внезапно станет выполнимым. Таким образом, на уборку всего дома больше не требуются целые выходные, а можно сделать это за гораздо меньшее время“, — сказал Кастро. Он добавил, что также важно разделить задачи между членами семьи, а не оставлять все одному человеку.

Среди прочего, рождественский опрос IKEA показал, что 31% жителей Эстонии планируют тщательно убрать свои дома перед рождественскими праздниками. Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония, делится рекомендациями, которые помогут не свалить все на плечи одного человека в последнюю минуту и ​​обеспечить уютный и комфортный дом к Рождеству.

Психолог объяснила, что, готовясь к Рождеству, вместо этого можно поговорить с близкими о том, чего ожидать от Рождества, а также вместе вспомнить: о каких рождественских праздниках у вас остались хорошие воспоминания и благодаря чему это стало возможным. „Это было время, когда не было ругани? Был ли порядок в доме важным фактором? Или было что-то еще, что сделало Рождество значимым в тот раз? Если люди смогут поделиться друг с другом тем, что для них действительно важно во время праздников - будь то семейные посиделки, вкусная еда или вместо этого романтические ожидания, - тогда можно будет подчеркнуть те обстоятельства, которые действительно ценны для членов семьи“, - сказалаона.

По словам психолога Peaasi.ee Элины Кивинукк, Рождество и долгие каникулы могут стать для многих долгожданным временем встречи с близкими, обсуждения меню и дружеской работы друг с другом. „Однако для многих это также может быть очень напряженное время. Судя по всему, на Рождество ставки очень высоки, и ожидания людей могут стать нереалистичными“, - пояснила она

Рождественский опрос IKEA в этом году показал, что 38% респондентов из Эстонии почти никогда не находят времени для себя во время праздников. Четверть населения Эстонии призналась, что зачастую на них ложится вся ответственность за уборку и украшение дома, сервировку стола и раздачу подарков.

Кастро также напоминает нам еще одно простое правило: в доме, где все имеет свое место, уборка всегда идет быстрее. „Стоит дома рассортировать вещи по назначению или по комнатам и найти для них подходящие решения для хранения. Здесь пригодятся коробки и другие органайзеры. Они позволяют содержать в порядке полки, ящики и кухонные шкафы, экономят место, а также облегчают поиск вещей. Если каждый член семьи хотя бы раз перебрал все свои вещи и нашел для каждого предмета подходящее место, то организовав их, потом и любую крупную уборку будет гораздо проще – в том числе и перед праздниками. Таким образом, у вас будет больше свободного времени, которое вы сможете провести с собой или своими близкими, найти подарки или заняться тем, что приносит вам больше всего радости в данный момент“, - сказал Кастро.

Когда меньше значит больше

Хотя Рождество в основном ассоциируется с положительными эмоциями, 48% жителей Эстонии признаются, что во время праздников они испытывают давление по поводу того, как им следует подготовиться и отметить праздники. Чтобы этого избежать, психолог советует ориентироваться не на мнение окружающих, а на то, что вы сами можете или хотите изменить.

„Ни реакцию других, ни давление общества невозможно контролировать, но вы можете подумать о том, что я могу контролировать или изменить со своей стороны. Ваше собственное отношение, приоритеты и оценка моментов – это именно то, на что вам следует обратить больше внимания, чтобы сохранить душевное спокойствие“, – подчеркнула Кивинукк.

Также она рекомендует предварительно настроить себя на праздники. „Рождество — повторяющийся праздник, полный традиций и своих ритмов. Это, в свою очередь, позволяет вам заметить, как вы готовитесь к праздникам, и если вам кажется, что каникулы – это по большей части напряженный период, вы можете немного подкорректировать себя, сказав себе, например: Я знаю, что могут быть разногласия, но я стараюсь быть счастливым, насколько это возможно“, - посоветовала Кивинук.

Для многих Рождество также может быть временем одиночества. „Таким образом, стоит обратить внимание на тех, кто недавно переехал и, вероятно, еще не завел новых знакомств или у кого нет поддерживающих семейных отношений. Создание смысла может помочь в этой ситуации – какую историю я рассказываю себе об этой ситуации? Есть ли в этом надежда, является ли эта ситуация проходящей?“, - сказала она.

Об исследовании

Рождественский онлайн-опрос был проведён в сентябре 2023 года исследовательской фирмой Norstat по заказу IKEA. В опросе приняли участие более 500 жителей Эстонии.