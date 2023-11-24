Признание 18-летней девушки: переспала с отцом своей подруги во время летних каникул(9)
Мне было 18 лет, я только что переехала из дома, чтобы поступить в колледж в другом городе. В студенческом баре я познакомилась с Марией, которая была на несколько лет старше меня. Она родом из Испании, где у нее есть бойфренд. Мария приехала в Великобританию по обмену на семестр, пишет Cosmopolitan.
Мы стали хорошими друзьями. Мы устраивали вечера кино с дешевым вином и раменом. Мы узнавали друг друга лучше и лучше. Мария была родом из Гранады, со своим парнем она встречалась еще со школы. Ее родители развелись, когда она была еще маленькой, поэтому она жила с отцом.
Когда семестр закончился, мне было очень грустно расставаться с Марией, но мы продолжили общаться в социальных сетях. Через несколько месяцев она пригласила меня в Гранаду на летние каникулы. Меня не надо было звать дважды. Купила дешевые билеты на самолет и вылетела туда.
Мария встретила меня в аэропорту вместе со своим отцом Марко. Я представляла его с большим животом и лысеющей головой, но он оказался настоящим очаровашкой: мужчина лет 45, с хорошим цветом лица, карими глазами и вьющимися локонами. Тогда я впервые в жизни поняла, насколько сексуальными могут быть взрослые мужчины.
Отец Марии приготовил для нас ужин. Сидя за столом, я несколько раз взглянула на него. Он заметил и улыбнулся мне своей улыбкой греческого бога. Я пыталась понять, не флиртует ли он со мной. В то же время это казалось абсурдным. Ведь рядом с ним я была, по сути, ребенком, младше его собственной дочери. Есть свои правила. Например, нельзя спать с отцом своей подруги.
Однако Марко умело проверял мои принципы на прочность. Каждый вечер он выходил из ванной комнаты (которая находилась рядом с гостиной, где я спала) с белым полотенцем вокруг бедер, с него капала вода. Перед тем как уйти в свою комнату, он поворачивался ко мне и с опасной улыбкой желал спокойной ночи.
Я старалась не отвлекаться на него. Мы гуляли по интересным улочкам, рынку специй, любовались парками и соборами. Марко становился все смелее, не настолько, чтобы Мария что-то заподозрила, но достаточно, чтобы я поняла. Он мог найти что-то в моих волосах или „случайно“ коснуться моей руки, когда протягивал бокал с вином. Я была ему интересна. Он спрашивал о моей семье и планах на будущее.
В последнюю ночь моей поездки он снова вышел из ванной мокрый, встал рядом с диваном и пожелал спокойной ночи. Только на этот раз он немного задержался. Не знаю, что со мной произошло, но я встала и подошла к нему. Дрожащими руками я сорвала с него полотенце, и оно упало на пол. В какой-то момент мы начали целоваться и дали волю своим рукам. Вот так все и произошло. Это был неописуемо хороший секс. Когда все закончилось, мы несколько минут лежали на диване, не понимая, что только что произошло. Потом он поцеловал меня в лоб и ушел.
На следующее утро я попрощалась с ним и Марией и улетела домой как ни в чем не бывало.
Мы до сих пор поддерживаем связь с Марией. С тех пор она несколько раз приезжала ко мне в Лондон. Скорее всего, она до сих пор ничего не знает. А я, напротив, с нетерпением жду следующего жаркого отпуска в Испании“.
Источник: Cosmopolitan