Признание 18-летней девушки: переспала с отцом своей подруги во время летних каникул

Мы стали хорошими друзьями. Мы устраивали вечера кино с дешевым вином и раменом. Мы узнавали друг друга лучше и лучше. Мария была родом из Гранады, со своим парнем она встречалась еще со школы. Ее родители развелись, когда она была еще маленькой, поэтому она жила с отцом.

Когда семестр закончился, мне было очень грустно расставаться с Марией, но мы продолжили общаться в социальных сетях. Через несколько месяцев она пригласила меня в Гранаду на летние каникулы. Меня не надо было звать дважды. Купила дешевые билеты на самолет и вылетела туда.

Мария встретила меня в аэропорту вместе со своим отцом Марко. Я представляла его с большим животом и лысеющей головой, но он оказался настоящим очаровашкой: мужчина лет 45, с хорошим цветом лица, карими глазами и вьющимися локонами. Тогда я впервые в жизни поняла, насколько сексуальными могут быть взрослые мужчины.

Отец Марии приготовил для нас ужин. Сидя за столом, я несколько раз взглянула на него. Он заметил и улыбнулся мне своей улыбкой греческого бога. Я пыталась понять, не флиртует ли он со мной. В то же время это казалось абсурдным. Ведь рядом с ним я была, по сути, ребенком, младше его собственной дочери. Есть свои правила. Например, нельзя спать с отцом своей подруги.

Однако Марко умело проверял мои принципы на прочность. Каждый вечер он выходил из ванной комнаты (которая находилась рядом с гостиной, где я спала) с белым полотенцем вокруг бедер, с него капала вода. Перед тем как уйти в свою комнату, он поворачивался ко мне и с опасной улыбкой желал спокойной ночи.

Я старалась не отвлекаться на него. Мы гуляли по интересным улочкам, рынку специй, любовались парками и соборами. Марко становился все смелее, не настолько, чтобы Мария что-то заподозрила, но достаточно, чтобы я поняла. Он мог найти что-то в моих волосах или „случайно“ коснуться моей руки, когда протягивал бокал с вином. Я была ему интересна. Он спрашивал о моей семье и планах на будущее.