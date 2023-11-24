ФОТО | Пэрис Хилтон снова стала мамой

Хилтон опубликовала снимок розового детского наряда, на котором написано имя дочери — Лондон.

„Спасибо за мою малышку“, — подписала знаменитость публикацию.

Актриса ранее признавалась, что придумала имя дочери еще в марте 2023 года — она выбрала его в честь своего любимого города. Хилтон также добавляла, что в будущем хочет много детей.

Напомним, что в ноябре 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. 25 января 2023 года модель рассказала, что у них появился сын по имени Феникс. Его выносила суррогатная мать.

В этот раз Хилтон не уточняла, прибегали ли они с супругом к суррогатному материнству. При этом в конце октября она появилась на посвященной Хэллоуину вечеринке в Голливуде — актриса позировала в откровенном образе стюардессы, позаимствованном из клипа 2003 года „Toxic“. Беременной она не выглядела.