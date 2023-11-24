Не только Брюс Уиллис: кто из знаменитостей живет с деменцией

Известный американский актер Джек Николсон в этом году отметил свой 86-й день рождения.

За свою карьеру он был 12 раз номинирован на „Оскар“ и три раза уходил домой с желанной статуэткой. На счету артиста более 70 картин. Последний фильм с его участием вышел в 2010 году.

После съемок в „Как знать…“ Джек решил завязать с работой. Некоторое время он был завсегдатаем светских тусовок, а потом неожиданно пропал из поля зрения СМИ.

В 2020 году родственники Николсона сообщили печальную новость. Оказалось, что актер страдает от деменции. Сейчас он живет в своем особняке в Беверли-Хиллз. За ним присматривает один из шести сыновей и лучшие медики. К слову, другие наследники артиста не поддерживают с ним никаких связей.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная находится в почтенном возрасте. В мае 2023 года актрисе исполнилось 83 года.

Светлану Афанасьевну, которая мастерски сыграла в „Бриллиантовой руке“, любят и помнят ее многочисленные поклонники. А вот саму артистку, к сожалению, память стала подводить.

О том, что у Светличной прогрессирует деменция, стало известно в 2021 году. В какой-то момент актриса перестала выходить на связь с родственниками. А когда они приехали ее навестить, то обнаружили, что Светличная пропала.

Сын Светланы Афанасьевны подал соответствующее заявление в полицию. К счастью, Светличная быстро нашлась. Теперь из-за проблем с памятью она находится под присмотром родных и нанятой сиделки.

Признаки деменции у отца принца Уильяма и принца Гарри появились довольно рано. Будущий король Великобритании столкнулся с данным недугом уже в 62 года. Когда еще была жива его мать, королева Елизавета вторая.

Но не смотря на неутешительный диагноз, принц Чарльз не выбыл из числа претендентов на трон. В 2022 году он все-таки стал королем Карлом третьим.

Сейчас монарху 75 лет. У него есть проблемы с памятью, но все не так плохо. Видимо, это тот самый случай, когда болезнь прогрессирует очень медленно.