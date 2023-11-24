Вина Дизеля обошли на форсаже в рейтинге самых сексуальных лысых мужчин года(1)
Британский принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин с лысиной в мире, сообщает издание Metro со ссылкой на исследование Reboot. Он сдвинул на вторую строчку прошлогоднего лидера — актера Вина Дизеля. Впервые Уильям возглавил рейтинг в 2021-ом, но уже в следующем году его опередил звезда „Форсажа“, а принц опустился на пятое место.
Исследование было основано на количестве поисковых запросов в сети про знаменитостей с лысиной, сопровождающихся словами „обнаженный“ или „без рубашки“. Кроме того, исследователи измерили „вокальную привлекательность“ мужчин, ориентируясь на идеальную частоту голоса в 96 Гц. На основе полученных данных был создан рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в 2023 году, в котором привлекательность мужчин оценивалась по десятибалльной шкале.
Итак, Уильям вернул себе первую строчку рейтинга, а Дизель потерял.
Третью позицию занял Джейсон Стейтем. А вот Дуэйн Джонсон стал вторым по популярности, когда речь шла о поисковом трафике. Хотя, в рейтинге самых сексуальных лысых звезд он занимает только седьмое место.
ТОП-10 в итоге выглядит так:
1. Принц Уильям - 9,88
2. Вин Дизель - 8,81
3. Джейсон Стейтем - 8,51
4. Сэмюэл Л. Джексон - 7,31
5. Джефф Безос - 7,12
6. Майкл Джордан - 7,05
7. Дуэйн Джонсон - 6,90
8. Шимар Мур - 6,75
9. Шакил о’Нил - 6,50
10. Терри Крюс - 6,32