Вина Дизеля обошли на форсаже в рейтинге самых сексуальных лысых мужчин года

Исследование было основано на количестве поисковых запросов в сети про знаменитостей с лысиной, сопровождающихся словами „обнаженный“ или „без рубашки“. Кроме того, исследователи измерили „вокальную привлекательность“ мужчин, ориентируясь на идеальную частоту голоса в 96 Гц. На основе полученных данных был создан рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в 2023 году, в котором привлекательность мужчин оценивалась по десятибалльной шкале.