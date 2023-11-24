К 70-летию Андрей Макаревич выпустил новый альбом. Его можно послушать онлайн

Обычно лидер „Машины Времени“ выкладывал номера в Интернет сразу после сочинения, а прошедшим летом решил, что массив накопился уже большой, и пора всё профессионально записать и издать. Запись на этот раз прошла не в Москве, а в Израиле, где главный „машинист“ живёт последние два года. И помогали ему в студии израильские музыканты. Студия, кстати, действительно находится в бомбоубежище— это стало одним из источников названия альбома. Работа велась в перерывах между гастролями: Макаревич продолжает выступать и в составе „Машины Времени“, и соло, и с джазовым проектом Yo5, и за 2023 год успел объездить все шесть континентов.