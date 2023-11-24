ВИДЕО И ФОТО | В таллиннском Полицейском парке сотни людей встали бок о бок с плакатами и выдвинули требование

В программной сетке были представлены передачи, которые популяризируют техно, хаус, электронику, электро, металл, инди, панк, постпанк, кантри, индастриал, хипхоп, регги, R’n’B, соул, фанк, фолк, world music, drum’n’bass, ambient, EBM, weird shit и экспериментальных артистов и диджеев из Эстонии и всего мира.

Согласно планам руководства Эстонского национального телерадиовещания и нового руководства Radio 2 (главный редактор Маргус Камлат, программный директор Берт Ярвет), с начала 2024 года будет прекращено вещание 37 из 44 программ вечерней сетки. По будням вечерний слот будет заполняться повторами и/или плейлистами оставшихся программ в обновленной сетке вещания Radio 2.

Такой подход лишит альтернативную музыку общественной поддержки, которая была важным источником кислорода для слушателей этих стилей, артистов, диджеев и других людей, работающих на музыкальной сцене.

Организатор демонстрации Кристофер Луигенд: „Столь тотальное изменение - в масштабах разрушения - того, что в данный момент в этом не нуждается, очень непонятно. До сих пор никто не смог адекватно объяснить предстоящие изменения ни нам, ни широкой общественности“.

Помимо демонстрации, которая прошла в пятницу напротив Дома радио в Полицейском парке, на сайте петиций ведется сбор подписей против отмены вечерней программной сетки на Radio 2.