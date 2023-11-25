Филипп Киркоров признался, кому предлагал жениться до Пугачевой

Недавно „король российского попа“ поскандалил с Любовью Успенской. Артисту не понравилось, что она обвинила в некачественной работе его друга, хирурга Тимура Хайдарова. Киркоров заверил, что Упенская даже хотела выйти за него замуж в 1994 году, но он не видел себя рядом с ней.

При этом певец не раз просил руки и сердца у коллег, но его женой стала в итоге Алла Пугачева. Оказалось, что романы у Филиппа были с Машей Распутиной, а также Азизой. Еще артист был влюблён в коллегу по мюзиклу „Чикаго“ Анастасию Стоцкую.

В этом году, к слову, Киркоров сообщил, что встретил новую возлюбленную, но подробности раскрывать не стал.