Филипп Киркоров признался, кому предлагал жениться до Пугачевой(8)
56-летний Филипп Киркоров признался, что дважды просил руки известных артисток, так как ему „нужна была репетиция“ перед тем, как обратиться к Алле Пугачевой с вопросом свадьбе, — пишет „Телепрограмма“.
Недавно „король российского попа“ поскандалил с Любовью Успенской. Артисту не понравилось, что она обвинила в некачественной работе его друга, хирурга Тимура Хайдарова. Киркоров заверил, что Упенская даже хотела выйти за него замуж в 1994 году, но он не видел себя рядом с ней.
При этом певец не раз просил руки и сердца у коллег, но его женой стала в итоге Алла Пугачева. Оказалось, что романы у Филиппа были с Машей Распутиной, а также Азизой. Еще артист был влюблён в коллегу по мюзиклу „Чикаго“ Анастасию Стоцкую.
В этом году, к слову, Киркоров сообщил, что встретил новую возлюбленную, но подробности раскрывать не стал.