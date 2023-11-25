Вслед за Мелиссой Баррерой „Крик 7“ потерял и Дженну Ортегу

Дженна Ортега не появится в седьмой части хоррора „Крик“. Ни продюсеры фильма, ни сама актриса пока не прокомментировали эту ситуацию, однако СМИ предполагают, что Дженна решила отказаться от участия в проекте из-за конфликта расписаний.

У Дженны сейчас есть несколько других проектов, которым она придает больший приоритет. На данным момент Дженна принимает участие в создании сиквела фильма „Битлджус“ от режиссера Тима Бертона. Кроме того, актриса готовится к съемкам второго сезона сериала „Уэнсдей“, где она исполняет главную роль и является одним из продюсеров. Вероятно, Ортега решила полностью сфокусироваться на этих проектах.

Авторам обновлённого „Крика“ теперь придется полностью переписать сценарий и придумать, как выкрутиться из этой сложнейшей ситуации. Всё-таки Баррера и Ортега были главными звёздами перезапуска „Крика“, и рассказывалась история именно их героинь — сестёр Карпентер. Да и финал „Крика-6“ подразумевал, что она будет продолжена.

Ранее франшиза уже потеряла двух звёзд первых фильмов: Нив Кэмпбелл не устроил предложенный гонорар, а герой Дэвида Аркетта с третьей попытки получил-таки смертельный удар ножом (даже двумя). Осталась лишь Кортни Кокс, которая в следующем году отпразднует 60-летие — не самый подходящий возраст для главной героини молодёжного слэшера.