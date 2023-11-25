ГАЛЕРЕЯ | В Т1 прошел Международный Рождественский базар

Впервые благотворительный Рождественский базар открыла супруга Президента Республики Сирье Карис, выступившая с приветственной речью, после чего последовала церемония перерезания ленточки с участием президента Таллиннского международного женского клуба Софи Восвинкель.

Международный рождественский базар – это давняя традиция, объединяющая посольства, международные сообщества и посетителей со всего мира. Посольствами или организациями здесь представлены Австрия, Азербайджан, Бразилия, Грузия, Китай, Ирландия, Казахстан, Греция, Литва, Молдова, Польша, Франция, Германия, Таиланд, Турция, Украина, Великобритания, Венгрия и США. Представлены также Подразделение по интеграции сил НАТО (Nato NFIU) и расположенное в Таллинне ИТ-агентство Европейского союза EU-Lisa, а также три международные школы: Tallinn European School, International School of Estonia и International School of Tallinn.

Здесь гостей ждет богатый выбор деликатесов, напитков и уникальных подарков. Посетители рождественского базара также смогут принять участие в увлекательных розыгрышах призов, а дети – мастерить поделки в специальном уголке. Международный рождественский базар, проходящий в центральном атриуме второго этажа Т1 открыт для всех желающих, вход на него бесплатный.

Через две недели, 2 декабря, в Т1 пройдет большая рождественская ярмарка, где вас ждет множество интересных идей для подарков и особенных рождественских вкусов – от эстонских дизайнеров и местных производителей продуктов питания. С праздничным концертом выступят Иво Линна и Supernova.