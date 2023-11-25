ГАЛЕРЕЯ | В Т1 прошел Международный Рождественский базар(3)
Сегодня в торговом центре Т1 в Таллинне состоялся международный рождественский базар International Christmas Bazaar, который организует Таллиннский международный женский клуб (IWCT). В мероприятии, которое закончится в 16:00, на уровне посольств примут участие около двадцати стран.
Впервые благотворительный Рождественский базар открыла супруга Президента Республики Сирье Карис, выступившая с приветственной речью, после чего последовала церемония перерезания ленточки с участием президента Таллиннского международного женского клуба Софи Восвинкель.
Международный рождественский базар – это давняя традиция, объединяющая посольства, международные сообщества и посетителей со всего мира. Посольствами или организациями здесь представлены Австрия, Азербайджан, Бразилия, Грузия, Китай, Ирландия, Казахстан, Греция, Литва, Молдова, Польша, Франция, Германия, Таиланд, Турция, Украина, Великобритания, Венгрия и США. Представлены также Подразделение по интеграции сил НАТО (Nato NFIU) и расположенное в Таллинне ИТ-агентство Европейского союза EU-Lisa, а также три международные школы: Tallinn European School, International School of Estonia и International School of Tallinn.
Здесь гостей ждет богатый выбор деликатесов, напитков и уникальных подарков. Посетители рождественского базара также смогут принять участие в увлекательных розыгрышах призов, а дети – мастерить поделки в специальном уголке. Международный рождественский базар, проходящий в центральном атриуме второго этажа Т1 открыт для всех желающих, вход на него бесплатный.
Через две недели, 2 декабря, в Т1 пройдет большая рождественская ярмарка, где вас ждет множество интересных идей для подарков и особенных рождественских вкусов – от эстонских дизайнеров и местных производителей продуктов питания. С праздничным концертом выступят Иво Линна и Supernova.
Основанный в 1993 году Таллиннский международный женский клуб (IWCT) своими ежегодными рождественскими базарами активно оказывает помощь множеству сообществ. Базары позволили собрать свыше 375 000 евро, которые пошли на поддержку деятельности более двух десятков благотворительных организаций Эстонии. Основной упор IWCT делает на поддержку эстонских благотворительных организаций, оказывающих помощь женщинам и детям. В 2022 году среди получателей поддержки были Эстонское объединение детских деревень SOS, Социальный центр церкви Пеэтели, Хайбаский детский дом, расположенный в столичном районе Копли Детский центр „Tähetorn“ и другие.