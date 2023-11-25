ВИДЕО | Лиза Галкина проболталась о ближайших планах Аллы Пугачевой

Сама Пугачёва крайне редко выступает с публичными заявлениями. Максим Галкин тоже обходит стороной вопросы о семье и стране, в которой они теперь живут.

Но пока мама и папа молчат, дочь Лиза выдала ближайшие планы звёздной мамы. Оператором короткого видео, в котором задействованы дети, стал Максим Галкин. „Так, дети, вы уже придумали, что мы маме подарим на День матери?“ — спрашивает он. Гарри предлагает преподнести цветы, а Лиза — любимое пирожное. Но потом вдруг выдает семейную тайну: „Мама же 26 ноября будет в Лондоне на вечеринке с подружками!“

Галкин не стал ей возражать, тем более, что цель видео была рекламной — юморист получил деньги за рассказ о сервисе доставки цветов и аккуратно отработал заказ. Правда, это может говорить и о том, что все разговоры о Лондоне — не более чем часть сценария.