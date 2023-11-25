Гоша Куценко покаялся в своих вредных пристрастиях

Куценко рассказал, что последние пять лет применял снотворное. По словам звезды, это лекарство было создано для дальнобойщиков и пилотов для эффективной работы. Изначально актер пил препарат маленькими дозами, сочетая с алкоголем. Артист объяснил, что постепенно у него начала расти доза. Это было связано с тем, что он стал употреблять больше спиртного.

„Она вырастает до двух с половиной-трех таблеток. А алкоголь-то присутствует. Там еще страшно как. Ты выпил таблетку, все ложусь спать. А потом: „Боже, пил я или не пил ее? По-моему, не пил. Сейчас бухну еще и выпью. А сейчас пил или не пил? Что-то не хочется спать. Наверное, не пил“. И так доза и растет“, — поделился актер.

Куценко решил избавиться от зависимости, когда у него случилось апноэ — актер начал задыхаться во время сна. Из-за этого артист начал бояться сна, поэтому часто бодрствовал. Он вспомнил, как не спал неделю и отказался от проекта из-за ухудшения самочувствия. В итоге артист лег в больницу, где, по его словам, „начался ад“.

Куценко пришлось заново учиться спать, посещать неврологов и принимать антидепрессанты и нейролептики. Как выяснилось, то снотворное было очень сильным транквилизатором. „Я думал, что пять лет на спорте, активен, чист. Нет! Я сидел на жесточайшем транквилизаторе, с которого я соскакивал три месяца, как подорванный“, — рассказал актер.

Куценко добавил, что даже при приеме антидепрессантов продолжил пить алкоголь. Тогда у него возникло вертиго — сильное головокружение. „В молодости это называлось „вертолеты“, а это вертолет, который сбили. И который падает. Страшно!“ — вспомнил артист.

Куценко изначально не понял, что вертиго возникло у него из-за препаратов. Он предположил у себя опухоль и очень испугался. Позже он понял, в чем дело, и перестал пить таблетки. Однако продолжил пить алкоголь. „Я подумываю о том, чтобы брать себя в руки. И врачи меня просят это сделать“, — рассказал артист.