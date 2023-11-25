7 простых правил, которые взбодрят рутинный секс

Правило 1: перестать быть мамой

И не только для своего любимого мужчины, а для всех окружающих мужчин. Опека, страх отдать ответственность, контроль и директивные указания („не ходи туда“, „надень варежки“) — все это вызывает у мужчины неосознанный запрет на секс, ведь „с мамой не спят“. Поэтому из жизни уходят сексуальность и желанность.

Что делать? Отслеживать свои проявления „мамы“. Глядя на своего мужчину, говорить „целительные“ фразы: „Я твоя женщина, ты мой мужчина“ (можно про себя, не вслух).

Правило 2: снять чрезмерную ответственность

Особенно актуально, когда в семье главный добытчик — женщина. Так устроено природой, что за финансовый поток отвечает мужчина, а женщина — за удовольствия. Именно в этом случае идет обмен энергетическими потоками. Мужчина зарабатывает, женщина тратит.

Что делать? Возьмите стул — чем тяжелее, тем лучше. Представьте всю свою ответственность в виде какого-то образа (гиря, рюкзак и пр.). Мысленно поставьте его на стул. Поднимите стул, повернитесь и мысленно отдайте его (а значит, и ответственность) своему мужчине. И помните: меняемся мы — меняется мир вокруг нас. Изменить мужчину не получится, нужно меняться самой. Поэтому пытайтесь вдохновлять мужчину на развитие.

Правило 3: научиться расслабляться

Потому что человек наполнен сексуальной энергией, когда максимально расслаблен, когда его энергия не зажата.

Что делать?

Дышать! Дышать животом и расслабляться, снимать таким образом напряжение — хотя бы по 5 минут в день. Нужно помнить, что женщина набирает энергию в горизонтальном положении (вот почему так важен „день бревна“), а мужчина, напротив, в активности.

Правило 4: вернуть эмоциональную близость

Очень важно смотреть в глаза друг другу, в том числе во время секса. Когда человек закрывает глаза, он уносится в мир своих фантазий, он отделен от партнера. Глаза — вход в эмоции другого человека, зеркало души.