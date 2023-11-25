7 простых правил, которые взбодрят рутинный секс(1)
Социологи утверждают, что лишь 30% пар занимаются сексом 1–2 раза в неделю (это считается нормой), 71% — не чаще двух раз в месяц. При этом у каждой второй пары секс техничный или дружественный, без эмоциональной близости. Как же сохранить интерес друг к другу? Как оставаться желанной и сексуально привлекательной? — задаёт вопросы психологу Wday.
Правило 1: перестать быть мамой
И не только для своего любимого мужчины, а для всех окружающих мужчин. Опека, страх отдать ответственность, контроль и директивные указания („не ходи туда“, „надень варежки“) — все это вызывает у мужчины неосознанный запрет на секс, ведь „с мамой не спят“. Поэтому из жизни уходят сексуальность и желанность.
Что делать? Отслеживать свои проявления „мамы“. Глядя на своего мужчину, говорить „целительные“ фразы: „Я твоя женщина, ты мой мужчина“ (можно про себя, не вслух).
Правило 2: снять чрезмерную ответственность
Особенно актуально, когда в семье главный добытчик — женщина. Так устроено природой, что за финансовый поток отвечает мужчина, а женщина — за удовольствия. Именно в этом случае идет обмен энергетическими потоками. Мужчина зарабатывает, женщина тратит.
Что делать? Возьмите стул — чем тяжелее, тем лучше. Представьте всю свою ответственность в виде какого-то образа (гиря, рюкзак и пр.). Мысленно поставьте его на стул. Поднимите стул, повернитесь и мысленно отдайте его (а значит, и ответственность) своему мужчине. И помните: меняемся мы — меняется мир вокруг нас. Изменить мужчину не получится, нужно меняться самой. Поэтому пытайтесь вдохновлять мужчину на развитие.
Правило 3: научиться расслабляться
Потому что человек наполнен сексуальной энергией, когда максимально расслаблен, когда его энергия не зажата.
Что делать?
Дышать! Дышать животом и расслабляться, снимать таким образом напряжение — хотя бы по 5 минут в день. Нужно помнить, что женщина набирает энергию в горизонтальном положении (вот почему так важен „день бревна“), а мужчина, напротив, в активности.
Правило 4: вернуть эмоциональную близость
Очень важно смотреть в глаза друг другу, в том числе во время секса. Когда человек закрывает глаза, он уносится в мир своих фантазий, он отделен от партнера. Глаза — вход в эмоции другого человека, зеркало души.
Что делать? Попробуйте смотреть друг на друга хотя бы 10 дней по 5 минут, и вы почувствуете подъем чувств, появится близость. Важно: смотреть нужно в левый глаз, он принимающий. Зачастую пираты носят повязку именно на нем, чтобы другой человек не мог проникнуть в их мир.
Правило 5: убрать претензии
Они вызывают жалость, а не желание, отсюда больше холодности, чем нежности.
Что делать? Задать себе вопрос: почему я это требую? Он отвернулся (ну и что?), а я в истерике. Уже замечено, что отношениями управляет тот, кто меньше хочет секса. Поэтому разберитесь с собой. Пока нас что-то огорчает, злит, мы имеем внутреннюю проблему. Как только мы ее вычленяем, принимаем, то и злость уходит.
Проговаривайте: „Я принимаю проблему такую-то“. Усиливайте это воздействием телом: вдох, на задержке дыхания позволяем телу сжиматься, на выдохе — нормальное положение. Делать по 15 минут в день, пока проблема не отпустит.
Правило 6: получать удовольствие
Сама себя хочу! Когда женщина не наслаждается собой и миром вокруг, то все начинает обесцениваться.
Что делать? Научитесь погружаться в удовольствие, включать сразу все 5 органов чувств. Не просто на автомате утром выпили кофе, а почувствовали его аромат, различили оттенки цвета, ощутили прикосновение рук к чашке, оценили вкус первого глотка, и все это под прекрасную музыку.
Не спешите, прочувствуйте мельчайшие нюансы. Уходит контроль, появляются новые ощущения. Вы получаете удовольствие. Попробуйте для начала подключать хотя бы три точки из пяти (глаза, нос, уши, рот, кожа).
Правило 7: хвалить мужчин
Когда женщина восхищается мужчиной, у него возникает мысль: „Я самый-самый!“ И он пытается этому соответствовать.
Что делать? Смотреть на любимого мужчину и мысленно произносить: „Я восхитительна, вы восхитительны, и секс восхитителен“.
Для включения желания можно делать следующую практику в течение трех недель. Первая неделя: смотрим на каждого встречного мужчину и мысленно произносим: „Я люблю этого мужчину“.
Вторая неделя: так же смотрим на всех мужчин и произносим: „Этот мужчина любит меня“.
Третья неделя: смотрим и произносим: „Я люблю этого мужчину, этот мужчина любит меня“. Муж тоже входит в круг „всех мужчин“, поэтому каждый раз, когда он входит в комнату, вы тоже произносите указанные фразы.