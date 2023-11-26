Модель с гигантскими губами рассказала о сложностях с приемом пищи

Венна Вюрстель из Вены потратила на пластические процедуры около 16 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей). Девушка рассказала, что на данный момент ей в губы ввели более 30 миллилитров филлеров. Вюрстель также прошла процедуры по изменению формы лба и щек и несколько операций по увеличению груди и ягодиц. Несмотря на то что из-за гигантских губ она стала испытывать сложности с приемом пищи, модель не намерена останавливаться на достигнутом.

„Мне не терпится увеличить губы еще больше. Я хочу иметь самые большие губы в Европе. Меня бесконечно радуют мои губы. Я всегда хотела, чтобы они были именно такими“, — сказала девушка журналистам.

Необычная внешность сделала Вурстель мишенью онлайн-критиков, которые регулярно оставляют оскорбительные комментарии к ее фотографиям. Однако девушка не обращает внимания на хейтеров и называет себя „пластически фантастической“. Полюбуйтесь на эту фантастику.

В настоящее время Вурстель живет на Майорке, Испания, вместе со своей подругой Джессикой, которую называют „женщиной с самой большой грудью в Австрии“. Джессика потратила более 49 тысяч евро на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу „Барби“.