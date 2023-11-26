Бывшая жена пристыдила Андрона Кончаловского

Наталия Аринбасарова пояснила, что в 17 лет познакомилась с Кончаловским. Этот брак стал первым для обоих. Их союз продлился пять лет, за этого время у Андрея и Наталии появился сын Егор. После триумфа фильма „Первый учитель“ Кончаловский стал задумывать о переезде за границу, а Аринбасарова не разделяла такого его стремления. „А я не собиралась уезжать, потому что у меня огромное количество родственников. Я говорю: „Как я уеду? Что тогда с ними будет? И вообще, что я там буду делать? Мыть кастрюли в Париже?““ Андрон мне сказал: „Ну, знаешь, лучше мыть кастрюли в Париже, чем сниматься на „Казахфильме““. Я сказала: „Нет, мне лучше сниматься на „Казахфильме“ и приезжать в Париж на недели советских фильмов и быть звездой на фестивале, а не стоять из-за загородки, наблюдать“, - поделилась Аринбасарова. Споры в итоге и привели к разрыву.