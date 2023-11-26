ВИДЕО | Александр Петров сыграл шикарную свадьбу(13)
Актер Александр Петров отгулял свадьбу с любовью всей своей жизни Викторией Антоновой. Пара закатила пышное, но закрытое торжество, куда созвала самых близких, родных — ну и Филиппа Киркорова за компанию, — пишет Super. По слухам, обошлось торжество в 250 тыс. евро.
Саша и Вика отказались от стандартных украшений в розово-белых тонах и воссоздали атмосферу мрачной домашней библиотеки. Гостей праздника ждали книжные шкафы, заставленные многочисленными фотографиями молодых (и когда они только успели их сделать), деревянные стулья, оранжевые скатерти, белые лилии и много свечей.
Абы кто попасть на торжество не мог: гостей пропускали на территорию только после того, как они называли пароль. Журналисты заметили Виктора Добронравова, Сергея Бурунова, Клима Шипенко, Вадима Верника, Леонида Ярмольника, Алексея Щербакова с женой, Михаила Тарабукина с супругой, Юлию Савичеву и Филиппа Киркорова. Последний уехал почти сразу после церемонии. Ведущим вечера выступил Игорь Верник.
Для самого главного дня Виктория выбрала полупрозрачное белое платье со спущенными плечами, а волосы убрала в низкий пучок. Букет невесты был собран из белых лилий. Жених выбрал черный костюм с галстуком, а на пиджак нанес надпись „Саша+Вика“. Ну чтобы все точно запомнили, как зовут его избранницу, в которую он влюбился с первого взгляда и уже через пару дней отвел в загс.
Зоной церемонии стал большой круглый стол, за которым сидели самые родные и близкие люди пары. Первой клятву произносила Виктория. Девушка поделилась с гостями воспоминаниями и заявила, что Александр (к мужу она обратилась на „вы“) перевернул ее жизнь на 180 градусов. „С вами у меня происходит невероятное количество открытий. Я вдохновляюсь вами, поражаюсь и многому учусь“, — сказала она любимому. Помимо этого невеста пообещала супругу никогда его не осуждать и не обвинять.
Саша же начал свою клятву сюрприза с элементами стриптиза. Если быть точнее, он снял рубашку, чтобы презентовать свой подарок невесте. Петров рассказал, что планировал до свадьбы набить татуировку, но не смог сделать это тайно. Поэтому сейчас прямо у сердца актера временная тату, но скоро появится настоящая — с надписью „Виктория Петрова“. Он также заявил, что будет любить Викторию всю свою жизнь.
Самой трогательной частью праздника стали тосты родителей Саши и Вики. Мама жениха Алевтина заявила, что свадьба сына — самый торжественный и счастливый день в ее жизни. Мама невесты в свою очередь сказала, что Саше можно доверять, назвала его надежным, честным и добрым. А потом пожелала молодым счастья и заплакала.
Услышали гости и более убедительную версию знакомства Александра и Виктории. По словам организатора праздника Андрея Фомина, дело было так: он с женой должен был встретиться с Климом Шипенко и собственно Петровым, чтобы обсудить размер государственной премии за полет в космос. Стандартное приятельское общение на обычные темы, ничего сверхъестественного, как говорится. Местом встречи назначили Патриаршьи пруды — но в выбранном ресторане не оказалось свободных столов. Пошли в другой — а там как раз сидела Вика со своей мамой. Ну и как после этого не поверить в судьбу?
Гостей развлекали не только тостами, но и выступлениями артистов. Ранее Дмитрий Маликов заявил журналистам, что подарит молодым песню. Однако то ли потерял подарок, то ли забыл слова, но до праздника он так и не доехал. Отдуваться за него пришлось группе Dabro и близкой подруге жениха Юлии Савичевой.
Были на свадьбе и сюрпризы. Первый — паре подарили щенка лабрадора. Второй — пока его вручали, к банкетному залу подъехал огромный автобус с полусотней фанатов московского „Спартака“. Они даже спели свой неофициальный гимн — песню МакSим „Знаешь ли ты“.
Под конец праздника Вика переоделась в короткое платье, чтобы ничто не мешало отрываться по полной. Завершился вечер традиционно: бросанием букета, свадебным тортом и жаркими танцами.