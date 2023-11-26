ВИДЕО | Александр Петров сыграл шикарную свадьбу

Саша и Вика отказались от стандартных украшений в розово-белых тонах и воссоздали атмосферу мрачной домашней библиотеки. Гостей праздника ждали книжные шкафы, заставленные многочисленными фотографиями молодых (и когда они только успели их сделать), деревянные стулья, оранжевые скатерти, белые лилии и много свечей.

Абы кто попасть на торжество не мог: гостей пропускали на территорию только после того, как они называли пароль. Журналисты заметили Виктора Добронравова, Сергея Бурунова, Клима Шипенко, Вадима Верника, Леонида Ярмольника, Алексея Щербакова с женой, Михаила Тарабукина с супругой, Юлию Савичеву и Филиппа Киркорова. Последний уехал почти сразу после церемонии. Ведущим вечера выступил Игорь Верник.

Для самого главного дня Виктория выбрала полупрозрачное белое платье со спущенными плечами, а волосы убрала в низкий пучок. Букет невесты был собран из белых лилий. Жених выбрал черный костюм с галстуком, а на пиджак нанес надпись „Саша+Вика“. Ну чтобы все точно запомнили, как зовут его избранницу, в которую он влюбился с первого взгляда и уже через пару дней отвел в загс.

Зоной церемонии стал большой круглый стол, за которым сидели самые родные и близкие люди пары. Первой клятву произносила Виктория. Девушка поделилась с гостями воспоминаниями и заявила, что Александр (к мужу она обратилась на „вы“) перевернул ее жизнь на 180 градусов. „С вами у меня происходит невероятное количество открытий. Я вдохновляюсь вами, поражаюсь и многому учусь“, — сказала она любимому. Помимо этого невеста пообещала супругу никогда его не осуждать и не обвинять.

Саша же начал свою клятву сюрприза с элементами стриптиза. Если быть точнее, он снял рубашку, чтобы презентовать свой подарок невесте. Петров рассказал, что планировал до свадьбы набить татуировку, но не смог сделать это тайно. Поэтому сейчас прямо у сердца актера временная тату, но скоро появится настоящая — с надписью „Виктория Петрова“. Он также заявил, что будет любить Викторию всю свою жизнь.