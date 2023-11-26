Умерла звезда „Бумбараша“ Наталия Дмитриева

Всего актриса снялась в около 40 фильмах, в частности сыграла возлюбленную героя Валерия Золотухина Варвару в фильме „Бумбараш“ Николая Рашеева и Абрама Народицкого, а также Викторию в „Уходя, уходи“ Виктора Трегубовича, Людмилу в „Прогулка, достойная мужчин“ Анатолия Вехотко, Елену в картине „Невозвращенец“ Сергея Снежкина.

С 1968 по 1979 год актриса служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, в сезоне 1979-1980 играла в театре им. Ленсовета. В 1980 году и до своей смерти работала в Молодежном театре на Фонтанке. Ее пьесу „Девочка на шаре“ поставили в московском Театре Армена Джигарханяна.