„Насквозь больной“: Иван Охлобыстин опять тревожится о здоровье Михаила Ефремова(7)
Актер Иван Охлобыстин признался, что у коллеги Михаила Ефремова значительно ухудшилось здоровье ещё в СИЗО, а в колонии стало ещё печальнее. Актёр считает, что коллегу стоит выпустить из заключения, так как он уже „все осознал“.
Охобыстин назвал Ефремова „больным насквозь“. Он отметил, что у артиста „вот-вот окончательно выпадут зубы“.
Как заявил Охлобыстин, друзьям и семье Ефремова остается лишь только молиться за него, так как они не могут повлиять на условно-досрочное освобождение. „Не уверен, что в будущем он когда-нибудь исполнит комедийную роль. Но я думаю, что когда он вернется, то будет большим подспорьем в театральной среде, потому что он прекрасный театральный режиссер. А как сейчас у него изменились взгляды! Это небо и земля“, — рассказал актер.
8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Адвокаты надеются, что добиться досрочного освобождения возможно. Уже сейчас можно просить о сокращении срока на половину или на треть, а „экватор“ приходится на март 2024 года.