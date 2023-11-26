„Насквозь больной“: Иван Охлобыстин опять тревожится о здоровье Михаила Ефремова

Как заявил Охлобыстин, друзьям и семье Ефремова остается лишь только молиться за него, так как они не могут повлиять на условно-досрочное освобождение. „Не уверен, что в будущем он когда-нибудь исполнит комедийную роль. Но я думаю, что когда он вернется, то будет большим подспорьем в театральной среде, потому что он прекрасный театральный режиссер. А как сейчас у него изменились взгляды! Это небо и земля“, — рассказал актер.