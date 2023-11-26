„Я была в положении“: Наталья Бочкарева сделала признание о скандале с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева откровенно рассказала о том, как переживала скандал, связанный с обнаруженными у нее запрещенными веществами. Она призналась, что испытывает благодарность к окружающим ее людям, поскольку никто из них не усомнился в ее невиновности.

По словам актрисы, она является ответственной и образцовой матерью, исправно ходит на родительские собрания и активно принимает участие во внешкольных мероприятиях. Она отметила, что у ее детей не было проблем в школе из-за случившегося, поскольку все отнеслись к ситуации с пониманием.

„Те люди, которые меня хорошо знают, с которыми мы знакомы десятилетиями, мне поверили. А остальные хотели искупать в грязи. Я пережила это и прекрасно себя чувствую. Дети на моей стороне“, — заявила Бочкарева в YouTube-шоу на канале „Макарена“.

На вопрос, не хотела ли она судиться, ведь это вопрос имиджа и репутации, Бочкарева ответила, что честно рассказала всю правду в эфире, но эту программу не показали. „Я показала бумаги с анализами, которые я прошла, у меня даже волосы брали. Да и на суде показывала, но это было никому неинтересно, уже скандал покатился“, — прокомментировала актриса.

Кроме того, есть еще один фактор, который подтверждает, что Бочкарева не могла в то время злоупотреблять запрещенными веществами. Сначала актриса не хотела говорить об этом на камеру, но затем все-таки призналась. „Дело в том, что я тогда была в положении. Но этого никто не знал“, — разоткровенничалась артистка.

Напомним, у Натальи Бочкаревой есть двое старших детей от брака с адвокатом Николаем Борисовым — 16-летний Иван и 15-летняя Мария. Третьего малыша Наталья родила в апреле 2023 года от нового супруга — предпринимателя по имени Роман.

Запрещенные вещества актриса прятала в нижнем белье. Однако по данному делу ее не арестовали, а уголовное дело закрыли. Звезду лишили водительских прав на один год и восемь месяцев.