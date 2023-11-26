ВИДЕО | „Детское Евровидение“ второй год подряд выиграла Франция, Эстония – 15-я(6)
Победительницей состоявшегося в воскресенье вечером, 26 ноября, „Детского Евровидения“ стала 13-летняя представительница Франции Зоэ Клозюр с песней Cœur. Арханна из Эстонии стала 15-й.
Эстонию представляла выступившая седьмой Арханна с песней Hoiame kokku, она заняла 15-е место с 49 баллами.
Франция набрала 228 баллов при объединении голосов жюри и народа. Испания заняла второе место (201 балл), а Армения – третье (180 баллов). Международное жюри также присвоило Франции первое место.
В состав эстонского жюри вошли композитор и продюсер Свен Лыхмус; представлявшая Эстонию на „Евровидении“ Биргит Саррап; участница различных песенных конкурсов Sissi, а также Ребекка Тооме и Густав Кырвитс. Эстонское жюри присвоило высший балл Испании, передает rus.err.
В этом году в конкурсе участвовали 16 стран. Эстония впервые участвовала в „Детском Евровидении“.