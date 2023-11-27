ФОТО | „Мужчина мечты“! Мэрилин Керро выпустила в продажу розовые пенисы

На сайте marilynkerro.ee появилась реклама, что все желающие всего за 14,90 евро могут купить рождественскую подарочную коробку под названием „Мужчина мечты“. На первый взгляд может показаться, что в наборе - фаллоимитатор и банка смазки, но в описании указано что все совсем не так - это всего лишь мыло в форме пениса и ароматическая свеча.

В описании указано, что это идеальный подарок для незамужней женщины, которая находится в поисках принца на белом коне: „Если хочешь привлечь противоположный пол, то вот твоя возможность! Великолепная свеча с полудрагоценным камнем, которая сожжет прошлое и поможет тебе двигаться туда, где твое место. К свече прилагается ключевое слово от меня, которое обязательно будет в твоем будущем, чтобы ты его узнала. В набор также входит мыло, которое привлечет к тебе того самого единственного, нужно лишь просто последовательно им пользоваться“.