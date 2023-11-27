Шоубиз
27.11.2023, 09:43

ФОТО | „Мужчина мечты“! Мэрилин Керро выпустила в продажу розовые пенисы

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Marilyn Kerro
Marilyn Kerro
ФОТО: Külli Rummel

Если обычно ведьмы, шаманы и ясновидящие торгуют различными кристаллами и амулетами, то Мэрилин Керро решилась на более пикантныую авантюру.

На сайте marilynkerro.ee появилась реклама, что все желающие всего за 14,90 евро могут купить рождественскую подарочную коробку под названием „Мужчина мечты“. На первый взгляд может показаться, что в наборе - фаллоимитатор и банка смазки, но в описании указано что все совсем не так - это всего лишь мыло в форме пениса и ароматическая свеча.

В описании указано, что это идеальный подарок для незамужней женщины, которая находится в поисках принца на белом коне: „Если хочешь привлечь противоположный пол, то вот твоя возможность! Великолепная свеча с полудрагоценным камнем, которая сожжет прошлое и поможет тебе двигаться туда, где твое место. К свече прилагается ключевое слово от меня, которое обязательно будет в твоем будущем, чтобы ты его узнала. В набор также входит мыло, которое привлечет к тебе того самого единственного, нужно лишь просто последовательно им пользоваться“.

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RusDelfi
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