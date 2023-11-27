27.11.2023, 09:43
ФОТО | „Мужчина мечты“! Мэрилин Керро выпустила в продажу розовые пенисы(2)
ФОТО: Külli Rummel
Если обычно ведьмы, шаманы и ясновидящие торгуют различными кристаллами и амулетами, то Мэрилин Керро решилась на более пикантныую авантюру.
На сайте marilynkerro.ee появилась реклама, что все желающие всего за 14,90 евро могут купить рождественскую подарочную коробку под названием „Мужчина мечты“. На первый взгляд может показаться, что в наборе - фаллоимитатор и банка смазки, но в описании указано что все совсем не так - это всего лишь мыло в форме пениса и ароматическая свеча.