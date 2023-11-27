27.11.2023, 14:02
Не может жить, как обычная 21-летка: Алика Милова пожаловалась на минусы славы(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Можно было бы подумать, что в Эстонии местные звезды могут спокойно отдыхать на публике и не смущаться от пристальных взглядов со стороны. Однако Алика Милова рассказала ютуберу Марии Раннавяли, что не может жить, как обычная 21-летняя девушка.
Молодая певица поделилась, что она не ходит на вечеринки так часто, как другие девушки ее возраста, а причино этого заключается в ее известности“ „ После финала Eesti Laul я практически перестала ходить куда-либо. Если вы меня где-то видите, то знайте, что это довольно редкий случай, чтобы я куда-то выбиралась. Ведь так практически невозможно расслабиться“.