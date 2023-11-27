Не может жить, как обычная 21-летка: Алика Милова пожаловалась на минусы славы

Молодая певица поделилась, что она не ходит на вечеринки так часто, как другие девушки ее возраста, а причино этого заключается в ее известности“ „ После финала Eesti Laul я практически перестала ходить куда-либо. Если вы меня где-то видите, то знайте, что это довольно редкий случай, чтобы я куда-то выбиралась. Ведь так практически невозможно расслабиться“.

По ее словам, всегда найдутся те, чей взгляд будет прикован к ней и у кого при виде нее глаза на лоб полезут. Алика признается, что даже когда люди к ней не подходят, она все равно чувствует их взгляды на своей спине - люди рассматривают, как она выглядит, с кем говорит и что пьет. „Это стало для меня неудобным“, - рассказала певица.