Талантливый певец из Кохтла-Ярве стал героем документального фильма, созданного в рамках фестиваля KinoFF
Многие нарвитяне помнят Игоря Лескова – скромного парня из Кохтла-Ныммеского детдома, который шесть лет назад получил известность, выйдя в финал международного конкурса „Ты – супер!“, после чего начал выступать и в Эстонии. А что с ним сейчас? Рассказывает gazeta.ee.
После неожиданного успеха Игорь Лесков начал делать профессиональную карьеру певца: принимал участие в других конкурсах, выступал в концертах, сочинял и записывал собственные песни. Но в последний год о нем ничего не было слышно. О его судьбе и о том, что сейчас происходит в жизни Игоря, рассказывает документальный фильм „Взлеты и падения“. Его снял человек, который поддерживал молодого певца, начиная с его первых шагов на сцене, – известный таллиннский музыкант и звукорежиссер Манолис Шехали.
Игорь говорит о нем с воодушевлением. „Манолис сделал первые студийные записи моих выступлений, благодаря которым меня отобрали для участия в конкурсе „Ты – супер!“. После этого он еще много раз помогал с записью песен, и до сих пор поддерживает… Я даже, как говорится, скупую мужскую слезу пустил, когда увидел его фильм обо мне“, – рассказал Игорь Лесков „Нарвской газете“.
“Помню то время, когда я решался петь только в одиночестве, в лесу. И когда местные жители говорили директору нашего детдома, мол, ваш парень ведет себя странно, опять он в лесу разорался, заберите его, а то мало ли что он натворит – я не обижался, считал, что это нормально. Я тогда не был вообще уверен, что могу петь для публики, на сцене. Все произошло благодаря нашему прекрасному директору, Рихо Кангуру: он и познакомил меня с Манолисом и другими людьми, которые мне помогали, сам меня на конкурс возил, болел там за меня. Пять лет назад Рихо умер, Царствие ему небесное, и для меня это был большой удар. Манолис – тоже один из тех людей, которые всегда поддерживали меня, благодаря которым я пою“, – рассказывает Игорь.
По его словам, спад в его карьере наступил после того, как умер менеджер, который устраивал его концерты в Ида-Вирумаа. „Целый год я молчал, переживал. Но в декабре у меня будет первый за долгое время концерт. Я сейчас этим живу, хочу показать все, на что способен“, – рассказал Игорь.
Первый шаг в кинематографе
Сам Манолис Шехали скромно называет свой первый документальный фильм, скорее, тизером. „В общей сложности у меня на руках около 50 минут отснятого материала, и хочется в дальнейшем его использовать, развить этот фильм“, – рассказал он „НГ“.
Создание фильма стало возможным благодаря тому, что в этом году он стал участником уникального проекта кинофестиваля KinoFF – ShootShorts, который поддерживает первые шаги непрофессиональных авторов в создании фильмов. Авторами фильмов могут стать люди любого возраста и профессии, которые могут выбрать любой жанр. Например, в этом году были сняты и документальные фильмы, и мультфильмы, и даже фильм, который помогал создавать искусственный интеллект.
„Кино – это не только для избранных“ – таков девиз ShootShorts, проекта, в рамках которого любой человек при поддержке опытных профессиональных кураторов может рассказать свою историю. „В первом сезоне мы получили 19 фильмов, в этом – 25, а в съемках участвовали в общей сложности 200 человек. Многие участники проекта задействовали в процессе работы всю свою семью, также сами участники проекта подружились между собой и помогали друг другу в работе“, – рассказала „НГ“ одна из кураторов ShootShorts, театральный и кинопродюсер, сценарист, программный директор KinoFF Наталья Маченене. По ее словам, людей в проект приводят самые разные мотивы: кому-то хочется поделиться с миром своей выстраданной историей, кому-то любопытно узнать что-то новое, получить знания, полезные для работы, познакомиться с новыми людьми.
„Захотелось поддержать талант“
Почему Манолис захотел принять участие в ShootShorts? „Я много работаю с разными молодыми исполнителями, и иногда записываю для них клипы. Поэтому давно хотел научиться кинематографическим премудростям, чтобы делать клипы более качественно и профессионально. Но как учиться, когда у тебя график работы – 24 на 7 и давно уже привык спать по четыре часа в сутки? Поэтому проект ShootShorts с его гибким графиком обучения, опытными менторами и кураторами стал для меня настоящим подарком“, – рассказывает звукорежиссер.
С Игорем Лесковым он познакомился давно, с того момента, когда записал для него первые песни для конкурса „Ты – супер!“. „Помню, как меня поразили изменения, которые произошли с Игорем после конкурса. Он как-то расцвел, стал увереннее в себе, спокойнее. Потом мы записали с ним еще несколько песен, он стал довольно известным в Ида-Вирумаа певцом, все шло хорошо. Надеюсь, что спад, который он пережил – временный. Этим фильмом я хотел одновременно и подбодрить его, и обратить на талантливого певца внимание людей, которые могут помочь ему с продвижением и организацией концертов“, – рассказал Манолис.
Все 25 документальных фильмов, снятых в рамках проекта ShootShorts, были показаны в рамках Дня киноиндустрии KinoFF в прошлое воскресенье, в нарвском концертном доме „Женева“, там же состоялось награждение всех участников и объявление победителей.