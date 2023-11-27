Талантливый певец из Кохтла-Ярве стал героем документального фильма, созданного в рамках фестиваля KinoFF

После неожиданного успеха Игорь Лесков начал делать профессиональную карьеру певца: принимал участие в других конкурсах, выступал в концертах, сочинял и записывал собственные песни. Но в последний год о нем ничего не было слышно. О его судьбе и о том, что сейчас происходит в жизни Игоря, рассказывает документальный фильм „Взлеты и падения“. Его снял человек, который поддерживал молодого певца, начиная с его первых шагов на сцене, – известный таллиннский музыкант и звукорежиссер Манолис Шехали.

Игорь говорит о нем с воодушевлением. „Манолис сделал первые студийные записи моих выступлений, благодаря которым меня отобрали для участия в конкурсе „Ты – супер!“. После этого он еще много раз помогал с записью песен, и до сих пор поддерживает… Я даже, как говорится, скупую мужскую слезу пустил, когда увидел его фильм обо мне“, – рассказал Игорь Лесков „Нарвской газете“.

“Помню то время, когда я решался петь только в одиночестве, в лесу. И когда местные жители говорили директору нашего детдома, мол, ваш парень ведет себя странно, опять он в лесу разорался, заберите его, а то мало ли что он натворит – я не обижался, считал, что это нормально. Я тогда не был вообще уверен, что могу петь для публики, на сцене. Все произошло благодаря нашему прекрасному директору, Рихо Кангуру: он и познакомил меня с Манолисом и другими людьми, которые мне помогали, сам меня на конкурс возил, болел там за меня. Пять лет назад Рихо умер, Царствие ему небесное, и для меня это был большой удар. Манолис – тоже один из тех людей, которые всегда поддерживали меня, благодаря которым я пою“, – рассказывает Игорь.

По его словам, спад в его карьере наступил после того, как умер менеджер, который устраивал его концерты в Ида-Вирумаа. „Целый год я молчал, переживал. Но в декабре у меня будет первый за долгое время концерт. Я сейчас этим живу, хочу показать все, на что способен“, – рассказал Игорь.

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