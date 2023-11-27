„Платье новое не выгуляла, горько“: Асмус снова шутит над Петровым

„Черная кошка“ между Кристиной и Александром пробежала после новости о грядущей свадьбе актера. Как известно, Петров долгое время встречался со своей коллегой Стасей Милославской, поэтому все думали, что именно ее он и поведет под венец.

Поэтому появление какое-то неизвестной девушки рядом с Петровым многие приняли в штыки. Среди них была и Асмус. Она опубликовала язвительную публикацию, в ответ, по ее признанию, некий друг попытался лишить ее работы. Имя она раскрывать не хотела, однако всколре Telegram-канал „Светский хроник“ выяснил, что речь — как раз о Петрове.

„Это ж наш молодожен Саша Петров, который так обиделся, что теперь пытается лишить Асмус работы, — сообщили журналисты канала. — А обиделся Петров на сторьку, в которой Кристина его публично похоронила после вероломной свадьбы на юной деве“.

Поэтому неудивительно, что Асмус не оказалось в списках приглашенных. По этому поводу актриса не преминула в очередной раз съязвить: „Блин, платье новое не выгуляла, горько“, — с ироний сообщила она поклонникам.