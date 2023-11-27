Агата Муцениеце вывезла детей в Латвию

Вероятнее всего, бывшим супругам наконец удалось договориться, поскольку покинуть страну без согласия отца дети бы не смогли. При этом совсем недавно Прилучный отмечал, что бывшая жена не обращалась к нему с этим вопросом. Актер отдельно подчеркнул, что Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию без его ведома.

Агата Муцениеце родилась и выросла в Риге. Она переехала в Россию в 2008 году, почти сразу появившись на отечественных телеэкранах. В 2011 году начался показ сериала „Закрытая школа“, в котором Агата исполнила роль Дарьи Старковой. На съемках актриса познакомилась с коллегой Павлом Прилучным. В том же 2011-м пара тайно расписалась в одном из столичных загсов.

В браке у них родились сын Тимофей и дочь Мия. Три года назад супруги решили развестись. Расставание получилось громким, а судебные тяжбы продолжаются до сих пор. В основном Агата и Павел пытаются договориться об опеке над детьми. Прилучный не хочет отпускать их за рубеж, а Муцениеце продолжает требовать с бывшего мужа алименты.