Продолжения не будет: Марго Робби разочаровала поклонников „Барби“

„Думаю, мы вложили в этот фильм все. Мы не собирались делать из него трилогию или что-то в этом роде“, — отметила актриса.

По словам Робби, оригинальные картины могут быть популярными — им „не обязательно быть сиквелом, приквелом или ремейком“. Артистка считает, что успех „Барби“ поможет режиссерам не бояться реализовывать свои идеи в будущем и получать бюджет для подобных проектов.

Релиз „Барби“ с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн. Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успела стать самой кассовой в 2023 году. И это говорит о том, что на самом деле планы могут измениться в любой момент, и продолжение всё же будет.