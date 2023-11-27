Таллинн засияет яркими красками: в самое темное время года пройдут бесплатные световые шоу

Световые шоу состоятся с период с 1 по 3 декабря в старом городе в пяти разных местах.

Шоу „Вообрази“ — 16:30 и 19:00 в Комендантском саду.

Шоу под музыку Джона Леннона расскажет о нашем доме - Земле. О доме, который мы все обязаны защищать и беречь.

Шоу „Тропа“ — 17:00 и 19:30 на горке Харью.

Музыкальная медитация Халди Вялимяэ о взаимосвязи человеческой души, свободы и природы. Как человеческая душа нуждается в заботе и внимании, так и болотные тропы являются важнейшим балансом нашей экосистемы.

Шоу „Лес“ — 17:30 и 20:00 в Парке Хирве.

Эта история обратит внимание на ценность и важность леса в жизни человека. Каждое дерево - это живой член большой семьи, которое необходимо защищать. Защищать лес - значит защищать жизнь.

Шоу „Цветение“ — 18:00 и 20.30 в Домском парке.

Здесь в рамках шоу будет показана история жизни на примере цикла цветения растений. У всего есть свое начало и свой конец.

Шоу „Земля“ — 18:30 и 21:00 на Башенной площади.

Этот рассказывает заставит задуматься об взаимоотношениях и отношении человека к родной планете. Наши поступки определяют нашу собственную судьбу, а не судьбу Земли. Земля выживет. Но что будет с нами?

Вы можете смотреть спектакли последовательно. Расписание составлено таким образом, что у вас будет достаточно времени для перехода от одной точки к другой, чтобы посмотреть все шоу в один день, или же можете выбрать дату и время и растянуть удовольствие, просматривая представления в разные дни - как вам удобнее.

Мероприятия для всех бесплатные.