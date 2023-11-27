На ETV+ стартует третий сезон документального цикла „Домой“

Цикл передач посвящен приемному родительству в разных его формах и призван обратить внимание на детей и подростков, которые растут в замещающих и детских домах. Каждая серия состоит из двух фильмов, которые рассматривают эту проблему с разных углов.

На этот раз авторы расскажут, например, о том, как живут в детских учреждениях дети с ограниченными возможностями и есть ли у них шансы найти попечительскую семью, о сложностях, с которыми сталкиваются попечители, о бывших воспитанниках детских домов, которые в итоге стали приемными родителями, разорвав порочный круг насилия и равнодушия.

„Каждый раз думаю, что не буду плакать после съемок, – делится своим опытом соавтор Евгения Волохонская. – И не получается. Это очень тяжелые, но в то же время очень важные истории, о которых необходимо говорить. Жизнь – не всегда сказка со счастливым концом, но что в ней есть всегда – так это надежда. Вот эту надежду очень хочется подарить детям – вдруг их потенциальные мама и папа уже где-то рядом. Ведь каждый ребенок имеет право на любовь и заботу. На семью“.

„В ходе создания этого сезона нам с командой вновь пришлось испытать весь спектр эмоций: от боли и отчаяния, до восторга и восхищения, – рассказывает Татьяна Гасова. – Наши герои – совершенно фантастические люди, которые не только открыли свои сердца, но и впустили всех нас, включая телезрителей, в свою историю. За что им огромное человеческое спасибо“.

Документальный цикл состоит из четырех серий, в каждой из которых по два коротких фильма. „Домой“ будет выходить в эфир по четвергам, в 20:50, после чего будет доступен на онлайн-платформах телеканала. Фильмы снабжены субтитрами на эстонском языке.