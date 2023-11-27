На ETV+ стартует третий сезон документального цикла „Домой“
В четверг, 30 ноября, в эфир телеканала ETV+ выйдет первая серия документального цикла Татьяны Гасовой и Евгении Волохонской „Домой“.
Цикл передач посвящен приемному родительству в разных его формах и призван обратить внимание на детей и подростков, которые растут в замещающих и детских домах. Каждая серия состоит из двух фильмов, которые рассматривают эту проблему с разных углов.
На этот раз авторы расскажут, например, о том, как живут в детских учреждениях дети с ограниченными возможностями и есть ли у них шансы найти попечительскую семью, о сложностях, с которыми сталкиваются попечители, о бывших воспитанниках детских домов, которые в итоге стали приемными родителями, разорвав порочный круг насилия и равнодушия.
„Каждый раз думаю, что не буду плакать после съемок, – делится своим опытом соавтор Евгения Волохонская. – И не получается. Это очень тяжелые, но в то же время очень важные истории, о которых необходимо говорить. Жизнь – не всегда сказка со счастливым концом, но что в ней есть всегда – так это надежда. Вот эту надежду очень хочется подарить детям – вдруг их потенциальные мама и папа уже где-то рядом. Ведь каждый ребенок имеет право на любовь и заботу. На семью“.
„В ходе создания этого сезона нам с командой вновь пришлось испытать весь спектр эмоций: от боли и отчаяния, до восторга и восхищения, – рассказывает Татьяна Гасова. – Наши герои – совершенно фантастические люди, которые не только открыли свои сердца, но и впустили всех нас, включая телезрителей, в свою историю. За что им огромное человеческое спасибо“.
Документальный цикл состоит из четырех серий, в каждой из которых по два коротких фильма. „Домой“ будет выходить в эфир по четвергам, в 20:50, после чего будет доступен на онлайн-платформах телеканала. Фильмы снабжены субтитрами на эстонском языке.
В детских и замещающих домах Эстонии сейчас воспитываются 750 детей. Каждый год кто-то из них находит себе приемную семью, но каждый же год из своих биологических семей изымаются порядка 250 детей. Кто-то из них потом возвращается в родную семью, а кто-то остается в системе детских и замещающих домов. По словам главы отдела замещающего родительства Департамента социального страхования Сильи Оя, по состоянию на ноябрь в Эстонии были усыновлены 18 детей, 34 ребенка обрели попечительские семьи.
„Если ребенок не может расти в биологической семье, то он определяется в замещающий дом. Но лучший вариант для ребенка – усыновление, опекунская или попечительская семья. Потому что каждому из этих детей жизненно важен хоть один надежный и любящий взрослый рядом, который в любой ситуации сможет дать ему поддержку“.
Курсы приемного родительства прошли еще 24 семьи, но потребность в этих семьях гораздо больше. „Проблема даже не столько в том, что этих семей не хватает, а в том, ребенка какого возраста они готовы взять в семью и готовы ли они также принять ребенка с ограниченными возможностями. 80% воспитанников детских домов старше 12 лет, и лишь немногие семьи готовы предложить дом ребенку в возрасте после десяти лет. А ведь и 17-летний – тоже ребенок, который очень нуждается в любви и заботе, чтобы с уверенностью шагнуть во взрослую жизнь“, – говорит Силья Оя.
Документальный цикл „Домой“ выходит третий год, с декабря 2021. Цикл подготовлен в сотрудничестве с Департаментом социального страхования при поддержке проекта Европейского социального фонда (TAT) „Поддержка детей и семьи“ (Laste ja pere toetamine).