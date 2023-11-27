Если спектакли на русском языке, то в Ригу. Театр Чехова анонсировал четыре премьеры

1 декабря состоится премьера спектакля по пьесе Фридриха Дюрренматта „Визит старой дамы“ режиссера Индры Роги. Дана Бйорк исполнит главную роль – миллиардерши Клары Цаханасьян, а ее ключевым партнером по сцене станет Родион Кузьмин, который сыграет Альфреда Илла. К ним присоединятся другие актеры Театра Чехова, а также несколько приглашенных исполнителей, например, цирковой артист – аргентинец Мариано Кронопио, который этим летом принимал участие в фестивале уличного цирка Re:Ríga.

В спектакле предлагается еще одна трактовка заявленной Театром Чехова темы сезона – темы власти: это история о неизбежности воздаяния, о силе, которую дает обществу анонимность, и о причудливых формах любви. Режиссер Индра Рога пригласила в творческую команду сценографа Мартиньша Вилкарсиса, художника по костюмам Анну Хейнрихсоне, хореографа Ингу Раудингу, художника по свету Оскарса Паулиньша и композитора Карлиса Лациса, много лет работающего в „Абонементном оркестре“ Интарса Бусулиса.

Постановка „Визит старой дамы“ ориентирована на зрителей старше 16 лет. Спектакль будет идти на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.

В продолжение тематической линии сезона Театр Чехова 6 декабря приглашает зрителей на вторую премьеру месяца – „Молоко матери“ по роману Норы Икстены. Это будет моноспектакль Анастасии Лёвиной, а музыкальное оформление создаст Эвилена Протекторе.

В преддверии праздников Театр Чехова подготовил для своих зрителей новую музыкальную постановку на Большой сцене – концерт „Новогодняя акция!“, который по концепции будет похож на полюбившийся публике „Рейс 2019-2020“ (в этом сезоне переименован в „Рейс 2023-2024“). „Новогодняя акция!“ обещает зрителям яркие музыкальные приключения в атмосфере чудес, которые происходят в самом обычном торговом центре в канун Нового года.