Борису Гребенщикову — 70! Вспоминаем песни и гадаем по цитатам
Борис Гребенщиков сегодня отмечает 70-летие. Его „Аквариум“ наряду с „Машиной времени“ Андрея Макаревича — старейшие рок-группы экс-СССР, которые до сих пор ведут творческую деятельность (хотя по понятным причинам это сейчас делать довольно сложно).
Борис Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Окончил физико-математическую школу и через год, в 1972-м, основал группу „Аквариум“. После окончания факультета прикладной математики устроился работать в НИИ социологии. „В свободное время я издавал первый подпольный журнал в Петербурге, который потом стал „Рокси“, писал стихи, писал всякую прозу, писал песни“, — рассказал музыкант в интервью.
Весной 1980-го, после выступления на Тбилисском рок-фестивале, его уволили из НИИ и исключили из комсомола. Через год „Аквариум“ записал первый полноценный самиздатский рок-альбом в СССР — „Синий альбом“. В 1991-м группа распалась, тогда Гребенщиков создал „БГ-Бэнд“, а затем и „Аквариум“ 2.0 (распалась в 1997-м), 3.0 и 4.0 — эпоха состава 4.0 продлилась до 2022 года.
В 2005-м Гребенщиков начал карьеру радиоведущего и до мая 2022 вел авторскую программу „Аэростат“. После начала военной операции на Украине музыкант вместе с женой переехал в Лондон и ушел из группы „Аквариум“, так как некоторые ее участники поддержали вторжение России в Украину. Гребенщиков выступает под „брендом“ БГ+ и продолжает писать песни.
В июне 2023-го музыканта включили в список „иностранных агентов“. „Ах, я всегда в списке! В 70-е годы я был в списке запрещенных людей. В 80-х я был там. Все в порядке“, – отреагировал Гребенщиков на включение в реестр.
Фокус собрал цитаты юбиляра о российско-украинской войне и составил топ-7 мощных хитов „Аквариума“.
„Война с Украиной — это безумие. А люди, развязавшие ее, — позор России“
„Вы понимаете, если в центре Европы одна страна напала на другую и весь мир молчит, потому что напавшая страна имеет ядерную кнопку, то, извините, состояние неприличное. — Я считаю, то, что происходит в Украине – это позор: позор всего мира и России особенно. Не будем толочь воду в решете. Мы все знаем, что происходит. Бессмысленно это обсуждать. Война длится восемь лет, потому что бандитов привезли из Белгорода и Ростова и забросили их в Донецк. Все знают это. Нет смысла скрывать. У меня очень много знакомых живет на Донбассе. Поэтому я более менее понимаю, что происходит“
„Это и есть фашизм – уничтожение одной нации другой по национально-культурному признаку. – Те, кто поддерживает эту войну – психически больны, но они обладают властью, поэтому они могут раздавить танками, уничтожить, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице“.
ТОП-7 хитов „Аквариума“ и БГ
А „Медуза“ предлагает „погадать“ о жизни, задав вопрос в вечность, которую сегодня представляет БГ. И вечность ответит цитатой. Сыграть можно здесь.