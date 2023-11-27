Борису Гребенщикову — 70! Вспоминаем песни и гадаем по цитатам

„Вы понимаете, если в центре Европы одна страна напала на другую и весь мир молчит, потому что напавшая страна имеет ядерную кнопку, то, извините, состояние неприличное. — Я считаю, то, что происходит в Украине – это позор: позор всего мира и России особенно. Не будем толочь воду в решете. Мы все знаем, что происходит. Бессмысленно это обсуждать. Война длится восемь лет, потому что бандитов привезли из Белгорода и Ростова и забросили их в Донецк. Все знают это. Нет смысла скрывать. У меня очень много знакомых живет на Донбассе. Поэтому я более менее понимаю, что происходит“