„Заплатила высокую цену“: блиц-жена Славы Комиссаренко публично покаялась в своем веб-кам прошлом

Также Юлия решила вести собственный YouTube-канал. В первом влоге Шашкова откровенно рассказала о скандале, который принес ей известность, но лишил мужа.

„Все наши неправильные поступки должны понести за собой ответственность. И это не с точки зрения какой-то кармы, нет, это с точки зрения самого человека, который понимает, что то, что он совершил, не вписывается в общепринятые рамки и является аморальным“, — заявила девушка.

Она признала, что работа вебкам-моделью была большой ошибкой. Но убеждена, что уже получила наказание за свои действия. „Я понесла эту ответственность в полной мере и заплатила самую высокую цену, которую только можно было заплатить во всей этой ситуации“, — считает экс-супруга Комиссаренко.

Поделилась Юлия и тем, как справлялась с волной хейта, обрушившейся на нее после того, как общественность узнала о ее вебкам-прошлом. Она отметила, что научилась не обращать внимания на критику и оскорбления благодаря психотерапии. „Сейчас ни одна ситуация, ни один человек не в силах меня унизить“, — подчеркнула Шашкова.

Оправилась девушка и от разрыва с мужем. Она налаживает новую жизнь в Лос-Анджелесе, обучаясь актерскому мастерству. Бывшая Комиссаренко призналась, что с самого детства мечтала стать актрисой, но все в ее окружении считали такую идею абсурдной.

Теперь же, уверена Шашкова, она обязана постараться осуществить свою мечту. „И где еще это делать, как не в Лос-Анджелесе“, — заключила девушка.

Брак Юлии и Славы продлился всего неделю. И превратился в громкий скандал после того, как пользователи обнаружили множество откровенных видео с участием Шашковой. О вебкам-прошлом жены Комиссаренко узнал из Интернета. И именно это, а не сам факт сомнительной работы, по признанию комика, задело его больше всего.