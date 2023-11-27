„Всегда был внуком Пугачевой“: Владимир Пресняков открыл главный комплекс сына Никиты

Исполнитель рассказал о том, как его старший сын Никита Пресняков справляется с ответственностью, которую накладывает на него принадлежность к звездной семье. По словам Владимира, сам он никогда не сталкивался с этим чувством, хотя его родители тоже известные артисты — солисты группы „Самоцветы“ Владимир и Елена Пресняковы. А вот его старший наследник Никита как никто ощущает на своих плечах тяжесть успеха и популярности отца, мамы и главное — звездной бабушки Аллы Борисовны.

„Никиту даже по имени никто не называл, он — „внук Пугачевой“. И я говорю: Ну возьми себя в руки, мне тоже говорили, что я зять Пугачевой. Но я с этим смирился“. Он говорит: „Пап, ты не понимаешь, это словно тебе ставят подножку и хотят посмотреть, как ты упадешь. Вот так он к этому относится“, — поделился Пресняков.

По словам артиста, у старшего сына буквально бзик на том, что родители не должны принимать никакого участия в его жизни, не давать денег и не просить за него. Никита всего хотел добиться самостоятельно, собственными усилиями и талантом. По всей видимости, молодой человек хотел доказать общественности, что чего-то стоит без статуса и регалией своих именитых родственников.

„Он очень талантливый мальчик. Я видел своими глазами, что он всего добился сам“, — говорит Владимир в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV. Певец добавил, что его первенец больше нашел себя в качестве режиссера, он снимает видеоклипы и вполне состоялся на этом поприще.

Напомним, что Никита Пресняков вместе со своей супругой Аленой Красновой переехал в США больше года назад. В феврале 2023 года выяснилось, что он взял псевдоним Nick Pres и стал заниматься клипмейкерством. В России у Преснякова была своя музыкальная группа, но на данный момент ему не удается развивать собственные проекты.