„Я оглянулся посмотреть...“: легендарный Максим Леонидов даст концерт в Таллинне уже в эту субботу

На предстоящем концерте организаторы обещают непередаваемую атмосферу и запоминающиеся эмоции, которые останутся с вами надолго.

Билеты доступны по ссылке.

Концерт Максима Леонидова в Таллинне – отличный шанс посетить выступление любимого исполнителя, чтобы еще раз вспомнить лучшие старые и насладиться новыми песнями в его исполнении. Стоит поторопиться. Популярность певца не заставит билеты залежаться в кассе.

Сольная программа Максима Леонидова под наименованием „Лучшее из СЕКРЕТного“ представляет собой симбиоз как давно знакомых хитов, так и новых композиций. Зрителям придется совершить завораживающее путешествие от „Привет“ и „Девочки-видения“ до Mon Amour и других недавно появившихся песен. Билеты на выступление Леонидова в Таллинне – это уникальная возможность услышать и пообщаться со своим кумиром: автором и певцом, создателем увлекательных театральных постановок, актером и даже стендапером.

Как зарождалась легенда.

Квартет „Секрет“ является одной из немногих музыкальных команд, у которых на протяжении всего своего существования получалось (порой вовсе не специально) удерживать баланс на грани популярной эстрады и эксцентричного рок-н-ролла. Четырем экстравагантным парням удалось объединить в себе два этих противоречащих друг другу направления. Именно так родились неумерающие хиты: „Алиса““Любовь на 5 этаже“ „Именины у Крестины““Привет“ и другие композиции, которые на слуху и сегодня.

Общение с Максимом – всегда неформальное событие, и от этого максимально душевное, наполненное особым уникальным юмором и интересными историями из жизни кумира. Каждый поклонник творчества звезды знает, что он создает свои шедевры в собственном оригинальном стиле, не ориентируясь на модные тенденции в музыке. Это своеобразный подход к делу всей жизни Максима, который объединяет в себе ритмичный рок-н-ролл, душевную лирику и актуальную повестку дня. В любом случае концерт любимого музыканта не оставит никого равнодушным, подарив массу приятных и теплых впечатлений. Встречайте зиму вместе с фронтменом бит-квартета „Секрет“.