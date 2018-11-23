28.11.2023, 09:10
Лидер группы Rammstein едет в Таллинн: в Тондираба шоу прогремит уже в эту субботу
ФОТО: Erakogu
Тилль Линдеманн — икона индустриальной сцены, фронтмэн и голос группы RAMMSTEIN, впервые выступит в Таллине со своей новой группой 2.12.2023.
Концерты Линдеманна впечатляют энергией, в эпицентре которой слышен его вокал. В ледовом центре Тондираба со своим шоу Линдеманн выступит уже в эту субботу.
У Тилля миллионы поклонников по всему миру, артист обладает необыкновенной харизмой и силой голоса.
На концерте вы увидите и услышите то, за что так любят Тилля во всем мире.
Много металла, старых и новых хитов, уникальные визуальные эффекты и шоу, пропитанное мощнейшей энергетикой одного из лучших рок-певцов современности.
Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.