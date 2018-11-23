Культура
28.11.2023, 09:10

Лидер группы Rammstein едет в Таллинн: в Тондираба шоу прогремит уже в эту субботу

 
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн
ФОТО: Erakogu

Тилль Линдеманн — икона индустриальной сцены, фронтмэн и голос группы RAMMSTEIN, впервые выступит в Таллине со своей новой группой 2.12.2023.

Концерты Линдеманна впечатляют энергией, в эпицентре которой слышен его вокал. В ледовом центре Тондираба со своим шоу Линдеманн выступит уже в эту субботу.

У Тилля миллионы поклонников по всему миру, артист обладает необыкновенной харизмой и силой голоса.

На концерте вы увидите и услышите то, за что так любят Тилля во всем мире.

Много металла, старых и новых хитов, уникальные визуальные эффекты и шоу, пропитанное мощнейшей энергетикой одного из лучших рок-певцов современности.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

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