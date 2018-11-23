Лидер группы Rammstein едет в Таллинн: в Тондираба шоу прогремит уже в эту субботу

Концерты Линдеманна впечатляют энергией, в эпицентре которой слышен его вокал. В ледовом центре Тондираба со своим шоу Линдеманн выступит уже в эту субботу.

У Тилля миллионы поклонников по всему миру, артист обладает необыкновенной харизмой и силой голоса.

На концерте вы увидите и услышите то, за что так любят Тилля во всем мире.

Много металла, старых и новых хитов, уникальные визуальные эффекты и шоу, пропитанное мощнейшей энергетикой одного из лучших рок-певцов современности.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.