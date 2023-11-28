Преданные фанаты Рождества - или все же фанатики? Луиза и Таави Рыйвас рассказали, сколько рождественских елок стоит у них в доме

В этом году рождественские украшения пришли в дом Рыйвасов уже в середине ноября. По словам Луизы, даже дизайнер Алдо Ярвсоо написал ей, мол, не рановато ли еще для всего этого добра?

„В основном все друзья знают об этом и подшучивают надо мной. Они всегда в ноябре ждут от меня видео или фото, потому что если я поставила елку, значит и они могут решиться начать украшать свою“, - посмеялась Луиза в интервью передаче „Ringvaade“, где показала телезрителям свой украшенный к Рождеству дом.

„В этом году мы купили елку немного большего размера, поэтому у нас дома в общей сложности три елки. Одна совсем маленькая искусственная елка, затем искусственная елка немного побольше и вот та самая большая, что стоит за моей спиной“, - рассказала Луиза телезрителям. По ее словам, каждый год она также докупает новые елочные украшения.

Казалось бы, к православному Рождеству Рыйвасы должны бы уже устать от рождественских елок в своем доме, но Луиза говорит, что украшения остаются еще надолго. В прошлом году они убрали елку „уже“ в конце января, но были и времена, когда даже на ее день рождения, 6 февраля, гости могли сделать у Рыйвасов дома рождественские фотографии.

Глава семейства и бывший премьер-министр Таави Рыйвас признал, что он не участвует в украшении дома. „Совсем нет. К счастью, дети уже настолько большие, что могут помочь Луизе. Должен признать, что у меня не было времени помочь в этом году“, - рассказал Таави, который ушел из политики в бизнес.

Растет ли любовь Луизы и их детей к Рождеству с каждым годом? „Вроде бы не прогрессирует. Мы ведь совсем недавно переехали в этот дом. На самом деле я знаю, что у Луизы довольно колоссальные планы, поэтому ждем с интересом. Каждый год появляется немного новых вещей, и каждый раз открываешь для себя что-то новое“, - сказал Таави. Зато у него в семье есть другая важная роль во время рождественской суеты - доедать пипаркоки. Все семейство любит их готовить, а вот их вкус нравится не всем.