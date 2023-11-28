Яна Кошкина вышла замуж и рассекретила свою настоящую фамилию

Кошкиной приписывали роман то с Гариком Харламовым, то с Мартиросяном, однако реальный избранник так и не был известен. До недавнего времени.

Сомнения развеялись после того, как на днях актриса опубликовала сторис с Мальдив — именно туда новобрачные отправились в свадебное путешествие. Звезда запостила видео, в котором сообщила, что сейчас отдыхает вместе с мужем на островах. Впрочем, показывать супруга поклонникам Кошкина по-прежнему не торопится.

Как удалось выяснить дотошным журналистам, мужа Кошкиной зовут Анатолий Черкасов, ему 26 лет (в то время как актрисе 33 года). Источник из окружения актрисы сообщил, что Анатолий в прошлом вел тусовочный образ жизни и был женат. По данным СПАРК-Интерфакс, Черкасов — совладелец элитного караоке-клуба, где часто отдыхают знаменитости. 50% принадлежат мужу Яны, другие 50% — Гарику Харламову. Анатолий любит и коллекционирует дорогие автомобили.

Внезапно также выяснилось, настоящая фамилия Яны Кошкиной звучит иначе. В документах у брюнетки написано — Яна Викторовна Кошина, сообщает Telegram-канал „Светский хроник“.