ФОТО | Эмма Уотсон в костюме с провокационным вырезом и сексуальном бра произвела фурор в Лондоне

Уотсон собрала волосы в модный хвост, оставив лицо открытым. Звезда „Гарри Поттера“ нанесла эффектный вечерний макияж с акцентом на персиковые румяна и алую помаду. Эмма надела черный классический костюм с глубоким вырезом и сверкающей фигурой птицы из блесток на плече. Она дополнила аутфит черным соблазнительным бра.

Артистка не стала утяжелять образ многочисленными украшениями и надела лишь небольшие серьги из белого золота. Эмма завершила ансамбль босоножками со стразами на высоких каблуках. Артистка улыбалась фотографам, демонстрируя стройную фигуру. Звезда экрана также позировала с режиссером фильма Ваадом Аль-Катеабом, продюсером Джо Геббиа и активисткой Малалой Юсуфзай.

Кстати, о фильме. В ленте „Мы смеем мечтать“ спортсмены-беженцы сталкиваются с серьезными проблемами, борясь за место на Олимпийских играх 2020 года. Звезды спорта из Ирана, Сирии, Южного Судана и Камеруна рассказывают непростые личные истории

Поклонники оценили внешний вид Уотсон. „Гермиона стала взрослой“, „Английская роза расцвела“, „Очаровательная Эмма, чувственно и при этом далеко от вульгарности“, - высказались блогеры.