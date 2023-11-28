Будет то жарко, то холодно! Глюк’oZa поделилась рецептом „чудо-чая“ от простуды

До Рождества и Нового года осталось совсем мало времени, и болеть сейчас никому не хочется. Однако простудные заболевания скосили довольно многих. Не избежала неприятной участи и семья Глюкозы. Певица призналась, что сама она держится бодрячком, однако дочери буквально на днях тяжело болели.

„Малышки мои свалились с температурой 39, — написала в социальных сетях артистка. — Я очень перепугалась, поэтому сделали рентген на всякий случай, но вроде все обошлось. И сегодня температура спала. Делали ингаляции, пили лечебные чаи“.

Поделилась Наталья и рецептом чудодейственного чайного отвара, который по ее словам обладает просто-таки магическими свойствами.

1. Кипятим в кастрюле воду.

2. После закипания добавляем тертый корень имбиря (4-5 см), 5-6 стеблей свежей мяты, палочку корицы или молотую корицу на кончике ножа.

3. Ставим на самый слабый огонь и варим без крышки 10 минут.

4. Снимаем, даём пару минут настояться. Выжимаем либо целый лимон, либо грейпфрут.

5. Кладем пару столовых ложек мёда.

6. Выпиваем все это в горячем виде, сидя под одеялом. Получится где-то 3-4 чашки.

7. Ложимся спать.

„Ночью будет то жарко, то холодно. Лучше запастись парочкой футболок, чтобы их переодеть“, — предупреждает Ионова.

Однако именно благодаря такому чаю знаменитость не слегла с простудой сама и смогла быстро вылечить детей.